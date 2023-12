Sabato in biblioteca il racconto del viaggio dell’assessore del Comune di Maranello e Uisp

Don Maurizio Setti sarà il protagonista di un documentario sulla sua storia prodotto dal Comune di Maranello e da Uisp grazie al finanziamento del bando regionale della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel Mondo, indetto dalla Regione nel 2023. Una spedizione di cinque persone, tra cui la vice-sindaca di Maranello Mariaelena Mililli, lo ha infatti raggiunto sulle rive del Rio Negro per raccogliere la sua testimonianza di vita e di sostegno alle comunità indigene, in una serie di riprese svoltesi tra la diocesi di Sao Gabriel da Cachoeira e la comunità tucana di Sao Jorge, sul Rio Curicuriari. Il risultato delle riprese sarà il docu-film "Don Maurizio – Un emiliano in Amazzonia", la cui presentazione è prevista in aprile. Intanto sabato, presso la biblioteca comunale di Maranello, avverrà una prima restituzione pubblica del lavoro svolto in Brasile.