Sabato la sfida tra Braglia e Diacci

Le elezioni per il nuovo presidente della Provincia si svolgeranno sabato prossimo. Saranno 710 gli elettori, tra sindaci e consiglieri comunali, mentre i 12 componenti del Consiglio provinciale, eletti a dicembre 2021, resteranno in carica fino a dicembre 2023. Per candidarsi era necessaria la sottoscrizione da parte di almeno il 15 per cento dei 710 aventi diritto, ovvero 107 firme e i due candidati ne hanno raccolte rispettivamente 214 (Fabio Braglia) e 136 (Enrico Diacci).

Il corpo elettorale provinciale di Modena, rappresentato da sindaci e consiglieri comunali, è suddiviso in sei fasce demografiche al fine di proclamare gli eletti con il metodo del voto ponderato che assegna un peso diverso ai Comuni a seconda del numero di abitanti.