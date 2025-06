Sabato l’addio al Maestro Bergamini

Il Duomo di Finale accoglierà sabato alle 15.30 l’ultimo saluto per il Maestro Lucio Bergamini, valente pianista, direttore e docente di Conservatorio, che si è spento il 27 maggio al Policlinico dove era ricoverato. In questi giorni il figlio Alessandro, apprezzato fotografo d’arte, ‘esploratore’ di terre e culture lontane, è rientrato dall’India dove si trovava per uno dei suoi reportage, quindi si è potuto procedere con la cerimonia funebre che sarà ovviamente in musica e verrà accompagnata dalla corale Erga Omnes diretta dal maestro Lorenzo Fioratti. Il Maestro Bergamini, nella sua carriera, ha saputo spaziare dalla classica al jazz e al pop, con quel carattere aperto ed eclettico che è proprio dei grandi artisti: è stato maestro collaboratore al teatro Comunale di Modena, ha affiancato storici cantanti come Pavarotti, ha insegnato ai Conservatori di Bologna e Modena, ma al contempo amava fare musica con gli amici, anche in gruppi spiritosi come gli ‘Alchermes e i suoi Savoiardi’. Tutti lo ricordano con grande affetto. Lascia la sorella Silvia, i figli Francesco e Alessandro e altri familiari, che hanno chiesto di destinare eventuali offerte in memoria di Lucio al Centro trapianti del Policlinico.

