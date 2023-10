Sabato l’autore sarà a Sassuolo

Il nuovo libro di Campani sarà presentato in anteprima alla biblioteca ‘Cionini’ di Sassuolo sabato, il 28 ottobre, alle ore 17 (ingresso libero). ‘Alzarsi presto’ arriva in libreria dopo il successo de ‘I passi del bosco’ (pubblicato in piena pandemia, nel 2020) e ’Il giro del miele’ (2017), romanzo acclamato da pubblico e critica che racconta la storia di un dialogo ‘notturno’ tra due amici in un rifugio di montagna. Ha esordito nel 2005 e dopo la raccolta di racconti ’Nel paese del Magnano’ pubblica per Rizzoli ’La terra nera’ (2013). Le sue storie sono ambientate sulle montagne tra Modena e Reggio. "L’Appennino è il mio qui e anche un altrove perché sento di non appartenere davvero alla terra nel modo in cui avrei dovuto".