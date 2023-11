Sabato limiti a sosta e circolazione in zona Sinagoga

In occasione dello svolgimento delle tradizionali attività religiose alla Sinagoga, il sabato mattina, dalle 8.30 alle 12.30, viene sospesa la circolazione stradale e vietata la sosta in piazza Mazzini nell’area vicina al luogo di culto. Il provvedimento, assunto in via sperimentale per un anno, è stato definito dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dalla prefettura che ha ritenuto di rafforzare il presidio della piazza in linea con il generale innalzamento dello stato di attenzione per la sicurezza delle aree in cui vi sono luoghi di culto e preghiera di religione ebraica, a causa della crisi internazionale dovuta al conflitto israeliano. Le limitazioni interesseranno anche via Coltellini, dove è prevista la sospensione della circolazione stradale, eccetto i veicoli di soccorso e di polizia, e viene vietata la sosta, con rimozione.