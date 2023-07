Sabato riapre il rifugio in attesa della seggiovia Dj set e circuito per e-bike

Riapre sabato i battenti il rifugiopunto di ristoro Poggio Scorzatello di S.Annapelago, in attesa di una prossima riattivazione estiva dell’omonima seggiovia che lo collega al paese. "L’apertura dell’impianto di risalita – segnala una nota del Comune – avverrà ad ultimazione delle nomine del personale previste per Legge". La seggiovia giunse a fine vita tecnica nell’aprile 2018 ed è stata sostituita dopo vicissitudini da un impianto ricollocato dalle Alpi. In attesa dell’apertura dell’impianto di risalita, il nuovo gestore ‘Snow service – servizi neve’ con sede a Fiumalbo riapre il rifugio con una festa dal titolo ‘il risveglio del bosco’. Il programma di sabato prevede dalle 15 alle 18 l’inaugurazione del rifugio (raggiungibile a piedi o in mountain bike), con d.j. set Chiara Faranna e "divertimento in quota". "Siamo pronti per questa gestione – dicono i responsabili di ’Snow service’ – e stiamo facendo ogni sforzo possibile per poter aprire il prima possibile anche la seggiovia. Speriamo continui una fattiva collaborazione di tutti gli interessati (enti, operatori commerciali, paesani) per un rilancio della stazione di S.Anna". Accanto al rifugio, da qualche giorno è stato inaugurato il circuito di 20 chilometri per mountain-bike e E-bike del ‘Sentiero delle cascate di S.Anna’. g.p.