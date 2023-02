"Sabato saremo in piazza per protestare"

"La scuola dell’obbligo non è obbligare gli studenti a frequentare una scuola che non hanno scelto: non ci avete convinto! Il 25 febbraio saremo in piazza a manifestare le nostre ragioni per permettere ai nostri figli di frequentare la scuola che desiderano". ’Priorità alla scuola’ sarà in Piazza Matteotti sabato 25 alle ore 15 unitamente alle sigle sindacali, associazioni, comitati genitori, famiglie e studenti "che hanno aderito al nostro appello per rivendicare insieme che garantire la scuola dell’obbligo non si deve tradurre nell’obbligare i ragazzi a frequentare una scuola che non hanno scelto: le istituzioni preposte avevano tutti gli elementi, compreso il trend di sempre maggiore gradimento di alcuni indirizzi rispetto ad altri degli ultimi anni unitamente all’aumento del numero degli studenti della provincia di modena. per intervenire tempestivamente, non oggi ma in tempo utile per evitare di intaccare i diritti costituzionali degli studenti". La carenza di organici e spazi "deve essere affrontata dalle istituzioni con un approccio sistemico ed integrato, che vada oltre l’urgenza di questi giorni, guardando più avanti, senza ricorrere al trito slogan ‘dell’inverno demografico’, che può anche essere un dato di fatto, ma che non deve essere pagato da coloro che avranno diritto di usufruire della scuola nei prossimi 5 o 6 anni".