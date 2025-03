Sabato sciopero, possibili disservizi

Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero nazionale proclamato per l’intera giornata di sabato 8 marzo da alcune organizzazioni sindacali, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento di tutti i servizi gestiti, in particolare i servizi ambientali.

La multiutility ricorda che saranno garantite le prestazioni minime. Oltre ai servizi di pronto intervento, attivi tutti i giorni 24 ore su 24, i clienti potranno usufruire dello sportello Hera OnLine, all’indirizzo www.servizionline.gruppohera.it.