"Sacca, Arpae non misura la qualità dell’aria in zona"

di Stefano Luppi

"È incredibile quel che accade a Modena. Alla nostra richiesta di sapere cosa esce dai camini della nota impresa CPC al quartiere Sacca, collocata a pochi passi dalle scuole elementari Anna Frank, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpae) dà una risposta sconsolata. La dirigente di Arpae Paola Rossi scrive nella nota inviata al nostro comitato: ’Nel corso degli ultimi 5 anni Arpae non ha effettuato campagne di misura della qualità dell’aria nell’area ne’ risultano in programmazione a breve. Questo perché il Comune di Modena non ha finora formulato specifiche richieste per l’area in oggetto’. Ieri Sabina Piccinini e Nino d’Eugenio (nella foto), fondatori e animatori della associazione modenese ’Modna as pol fer’ sono andati su tutte le furie chiedendo come sia possibile che l’importante impresa C.P.C. Group di via del Tirassegno non sia monitorata a fondo. "La CPC – continuano Piccinini e d’Eugenio – è a pochi passi da una scuola elementare, in via Sant’Anna, e pochi mesi fa ha annunciato che raddoppierà i suoi spazi. Non è però dato sapere cosa esca dai comignoli di questa impresa nonostante molti genitori abbiano detto più volte di sentire ogni giorno strani odori. Ora veniamo a sapere da Arpae che il Comune non si è minimamente preoccupato di far fare ai tecnici dell’agenzia regionale i riscontri per essere in piena sicurezza".

Peraltro a fine novembre "una responsabile dell’ufficio ambiente del Comune ci aveva scritto che avrebbe risposto Arpae non dicendo però che l’ente locale non l’aveva mai attivata per controlli in quell’area. Inoltre non è neppure possibile sapere, per motivi di privacy, quali composti chimici usati come solventi e quali materie prime utilizzi l’impresa. Tutto ciò è appunto incredibile". La situazione che prosegue ormai da molti mesi, dunque, sta divenendo piuttosto intricata. I due ambientalisti mostrano i documenti e terminano: "Noi ci eravamo attivati quando ci fu una biciclettata dei pediatri che invitavano a vigilare in città sulla salute dei più piccoli. E ora si viene a sapere che le istituzioni non sono attente, facendo controlli su cui è meglio non lesinare, proprio su questo tema importantissimo".

Poche settimane fa il titolare di CPC group Franco Iorio aveva rassicurato sul tema: "Io sono aperto alle visite da parte di tutti anche perché più volte abbiamo illustrato alle associazioni del quartiere Sacca come lavoriamo nell’impresa. Quei 40 camini citati sono degli scambiatori di aria condizionata per generare il fresco in estate e il caldo in inverno. Nell’atmosfera CPC emette solo aria ‘usata’, per la precisione il 30% del totale utilizzato all’interno visto che il resto si ripulisce tramite un sofisticato ricircolo. Noi facciamo analisi ogni pochi mesi e con la puzza non c’entriamo, non abbiamo nulla da nascondere".