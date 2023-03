Sacca, il comitato insiste "Moschea all’ex Pro Latte, la scelta non è decorosa"

"Da un anno e mezzo sollecitiamo dal Comune maggiore attenzione alla qualità dell’abitare, a fronte della ben nota intenzione di far potenziare il polo logistico Conad, a ridosso delle abitazioni". A dirlo è il Comitato Villaggio Europa - Quartiere Sacca: "Nel quartiere Sacca sono commiste funzioni residenziali e produttive: perché la convivenza possa essere tollerabile, sono indispensabili dotazioni di verde molto maggiori di quanto normalmente basti per zone residenziali. Una più ampia dotazione di aree verdi è stata rivendicata nel dibattito pubblico del 15 febbraio scorso, organizzato dai cittadini sul futuro dell’area ex Pro-Latte. La loro attuale carenza è affermata anche dal Pug adottato, che nella Strategia di prossimità del Rione 14 Sacca, riconosce assente la dotazione di verde urbano: dotazione che per legge dovrebbe essere di 150mila metri quadrati, quindici per ogni abitante del rione. Una maggior dotazione di verde è necessaria nelle adiacenze del polo logistico Conad, che avvolge due lati del Villaggio di via Europa, per dare spazio a adeguate mitigazioni acustiche e di paesaggio urbano. Le intenzioni dell’amministrazione sull’area ex Pro Latte sono però state finora opposte a questa essenziale esigenza. Riteniamo gravemente sbagliato collocarvi il centro di culto e cultura islamica, non per avversione a quella religione o ai suoi fedeli, assolutamente, ma perché sono contraddette due nostre istanze, fondamentali per la qualità dell’abitare nel villaggio e nel quartiere – insiste il comitato – In primo luogo, tale collocazione aggraverebbe i già gravi problemi di traffico, aggiungendo al prevedibile transito di 500 autotreni al giorno l’affluenza di fedeli e frequentatori (già ora l’inadeguata sede attuale arriva a 2500 persone), che indubbiamente sarà accresciuta dall’attrazione di una tale struttura, certo di rilievo provinciale. Secondo, siamo contrari al parcheggio a servizio della moschea, 75 posti auto, che l’amministrazione vuole realizzaƟ nell’area del polo logistico Conad, e che impediscono un assetto molto più razionale del grande piazzale di sosta e smistamento degli autotreni in ingresso e uscita. Cancellando tale parcheggio, secondo la nostra proposta, sarebbe possibile migliorare sostanzialmente la fluidità della circolazione degli autotreni, e insieme la allontanerebbe dalle residenze, lasciando adeguatiƟ spazi verdi". Il comitato è convinto che per un centro di culto "non sia né appropriato né decoroso un sito al confine di un polo logistico di intensa attività, in un paesaggio di capannoni, asfalto e fumi di scarico. Abbiamo quindi provato a trovare delle ipotesi di localizzazione alternativa e ne abbiamo trovato una decina che crediamo ragionevoli. Siamo pronti a esaminarle con l’amministrazione comunale, che vorremmo capisse che se è certo giusto dare risposta alle esigenze di culto, non lo è forzare un’opera invasiva in un contesto urbano già critico".