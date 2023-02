Sacca, non solo grandi aziende e magazzini "Presto più verde e nuovi parcheggi"

di Paolo Tomassone Alla fine dell’800 è tutta una distesa di erba e campi incolti fino a pochi metri dai binari della ferrovia che separano il centro di Modena con la periferia. I primi insediamenti industriali alla Sacca si sono visti intorno al 1930 e solo a metà del secolo scorso sono state realizzate le prime abitazioni per ospitare gli operai arrivati in città da altre regioni d’Italia. Questa fetta di terra, scelta da imprese che qui hanno deciso di investire e portare posti di lavoro, sta cambiando aspetto e diventando sempre più attraente, grazie a un piano di investimenti messo a punto dall’amministrazione comunale. Il Data Center su via Canaletto, il nuovo centro per l’impiego in via del Mercato, il Polo logistico a fianco della tangenziale e il piano di ampliamento dello stabilimento Conad Nordovest sono solo alcuni dei progetti in via di realizzazione. Ieri il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi hanno fatto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento di alcuni lavori nel cuore del quartiere Sacca, nell’area residenziale tra via Donati e via Boccaccio dove tra l’altro verranno realizzati un campo da calcetto, un’area fitness, un parcheggio con 22 posti e...