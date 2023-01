Sacca, raid al Centro casa "Razziati soldi e pentole"

di Valentina Reggiani

"Cosa possiamo dire? È avvilente e umiliante dover tirare su la serranda per l’ennesima volta e trovarci dinanzi a sacrifici andati in fumo. Chiediamo le telecamere da anni ma nessuno ci ascolta". Ennesimo furto con scasso lunedì notte nel negozio Centro Casa del Centro Commerciale Sacca. Ignoti si sono introdotti dal retro, dopo aver forzato saracinesche e porte per poi portare via denaro ma anche diversa merce per un valore di oltre mille euro.

Sul posto, avvisata dalle titolari, è immediatamente intervenuta la polizia che sta ora indagando per risalire ai responsabili. I ladri si sono ripresentati appunto ad un anno di distanza rispetto al primo colpo messo a segno. "Lo diremo al sindaco che pare verrà domenica ad assistere all’inaugurazione del vicino negozio di bellezza, dicono le proprietarie. La zona di notte è frequentata da balordi anche per l’assidua presenza di persone senza fissa dimora – dice Antonella – nel 2021 ci sfondarono la vetrina dalla parte davanti. Questa volta hanno spaccato la serranda nella parte posteriore, scardinandola. All’inizio pensavamo avessero preso solo il fondo cassa – rimarca la titolare – invece hanno trovato anche i soldi che avevamo messo da parte nel locale. Mi chiedo anche: cosa se ne fanno delle tre pentole a pressione e degli sbattitori che ci hanno rubato? Ci hanno lasciato solo le scatole. Addirittura hanno preso un mucchietto di centesimi da una scatola, ovvero quelli che usiamo per dare il resto ai clienti. Denunciamo continuamente di non avere telecamere e nessuno ci ascolta".

I proprietari ricordano che "abbiamo aperto questa attività 54 anni fa e la situazione è precipitata negli ultimi due anni: prima non era così. Vendiamo cristalli, piatti: pensavamo fossero oggetti che non interessassero ai ladri ma non è così. Non era mai capitato prima. Parliamo di migliaia di euro di danni ma quello che fa male è lo schiaffo morale. Noi non sopportiamo più di alzarci la mattina e di venire a tirare su la serranda per essere così umiliati: c’è sfiducia ormai da parte dei commercianti".

Il portavoce del comitato Sacca, Camillo Po afferma che "i residenti come ormai tutti i cittadini per bene si sentono privati dalla libertà di vivere in sicurezza e in tranquillità. Questa è fra le aree più prese di mira. Servirebbe la video sorveglianza che non c’è e una illuminazione pubblica più rispondente e conformante. Anche la presenza delle forze dell’ordine". I residenti auspicano anche lo spostamento in area più adeguata, fuori dai 500 metri dei luoghi di aggregazione come previsto dalla legge, del centro scommesse nel centro commerciale Sacca.