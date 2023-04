Sacca senza pace La falda forma un lago L’ironia dei residenti "Venite al Corni beach"

di Stefano Luppi

I residenti della Sacca stavolta scelgono l’ironia, una amara ironia resa sotto forma di finta contentezza per l’arrivo di una piscina o una spiaggia. In realtà c’è rabbia, come si comprende dalle parole di chi abita intorno al cantiere interrotto presso le ex Fonderie Corni. Sono stati gli stessi residenti a pubblicare un post sul profilo Facebook ’Nella Sacca notizie’ diffondendo alcune immagini in cui si vede un grosso invaso nell’area tra le vie Boni e Benassi.

Siamo a pochi metri da via delle Suore e l’area, dominata dal cantiere dove non si lavora, anche se risulta comunque ben delimitato e isolato per evitare incidenti, vede un gigantesco lago di molti metri di lato. Un invaso d’acqua dove dovrebbero sorgere verde e un ampio studentato, come da tempo ha annunciato il Comune. Un progetto, però, che viene contestato ancora una volta dai residenti che invece alla Sacca reclamano, qui come nei pressi dell’ex ProLatte, aree verdi al pari degli altri quartieri. Seppur arrabbiati i residenti usano questa volta, come dicevamo, l’arma dell’ironia e invitano tutti al ’Corni Sacca beach’ pubblicando un fotomontaggio dove si vedono bagnanti affacciati su questo invaso d’acqua che invece è purtroppo reale. "L’area ex Corni – recita il breve testo a corredo delle immagini – è abbandonata da anni. Lo scorso ottobre sono iniziati i lavori, subito dopo fermati. L’area è oggi abbandonata con un laghetto auto formatosi a seguito di una falda. Fauna di ogni sorta presente, così i residenti si organizzano".

"È ormai una dozzina di anni – spiegano Daniele Canali e la moglie Tiziana Natilla, che risiedono nel quartiere – che questa area è incolta e degradata. Al tempo si diceva che qui nell’ex Corni su cui la nostra abitazione affaccia doveva nascere un parco pubblico oltre all’annunciato studentato. In realtà non si è mai visto, anzi era nato davanti alle nostre finestre un boschetto urbano spontaneo che attutiva anche i forti rumori di via delle Suore, ma è stato fatto sparire presto". Ora il Comune pensa allo studentato e poi, eventualmente, al verde che alla Sacca "manca tanto anche per fare giocare i nostri bambini. Ancora una volta si pensa prima alla costruzione del privato e poi al verde pubblico, ma noi non siamo cittadini di serie B, paghiamo le tasse come negli altri quartieri e abbiamo pagato caro le nostre abitazioni. Siamo poi certi che questo studentato non diventi una specie di RNord o non somiglierà all’ex studentato di via delle Costellazioni? Siamo preoccupati anche perché l’amministrazione ha già detto che non tutto lo studentato sarà poi per gli studenti. Ma per loro non si può pensare di riqualificare i tanti edifici presenti intorno all’ex Manifattura? Peraltro sarebbero poi più comodi per raggiungere Unimore".

A quanto pare si apre un altro fronte nella battaglia tra cittadini e amministratori. Questi ultimi da tempo hanno annunciato che la rigenerazione dell’area dell’ex Fonderia Corni prevede un parco di circa 14.500 mila metri quadrati, residenze collettive temporanee per studenti e lavoratori con 365 posti letto, oltre 200 posti auto pubblici e pertinenziali e una quota di funzioni commerciali. Il cantiere si era aperto in settembre, ma tempo una manciata di settimane era già interrotto. E ora domina questo lago.