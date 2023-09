Sacchi ’dimenticati’ in zona Musicisti

Questa era la situazione ieri mattina alle ore 11 (quindi non alle 7 o alle 8 ma alle 11 del mattino) in alcune strade del quartiere Musicisti. La prima foto si riferisce a via Mascagni dove gli addetti hanno dimenticato di ritirare i sacchi accatastati (e anche quelli abbandonati di vario genere vicino ai cassonetti, come accade più volte al giorno tutti i giorni). Nelle strade limitrofe invece i sacchi sono stati ritirati. La seconda foto si riferisce a viale Verdi: stessa cosa. Ma lì c’erano anche i sacchi gialli esposti, segno che le persone non riescono a tenere in casa per troppi giorni la plastica che infatti andrebbe raccolta almeno due volte la settimana. Terza foto, via Puccini: ancora rifiuti abbandonati. E lasciati lì per ore. Cosa aspettiamo a trovare una soluzione?