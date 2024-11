’Sacra Serenissima’ in Sant’Agostino. La musica veneziana del Seicento

Per uno degli ultimi appuntamenti del suo cartellone, il Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ presenta uno dei concerti più sontuosi di questa edizione: stasera alle 20.30 nella chiesa di Sant’Agostino, i Musici Malatestiani (foto), diretti da Michele Pasotti, ci accompagneranno nella ’Sacra Serenissima’, un viaggio musicale fra i grandi maestri del Seicento veneziano: sarà dunque un omaggio alla tradizione musicale della Basilica di San Marco. Ad aprire, il celebre ’Beatus Vir Primo’ di Monteverdi, con la ricchezza del dialogo fra voci e strumenti, per poi passare in rassegna tante perle della musica sacra veneziana, attraverso le composizioni di Giovanni Legrenzi, Dario Castello e Francesco Cavalli, autori che, insieme al ‘divin Claudio’, hanno contribuito a definire lo stile concertato della Serenissima. Fra i brani più affascinanti, la ’Sonata a 4’ di Legrenzi e il ’Magnificat a otto voci concertate’ di Cavalli che chiuderà il programma con solennità teatrale. Li ascolteremo nell’esecuzione dei Musici Malatestiani, ampio ensemble composto da solisti, studenti e professori del Conservatorio Maderna - Lettimi di Cesena e Rimini: saranno guidati dal maestro liutista Michele Pasotti.

s.m.