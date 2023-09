Sagra del Tortellino da record a Castelfranco: corteo e premi ai cittadini illustri

Si è chiusa ieri la Sagra del Tortellino Tradizionale, che celebra la massima eccellenza di Castelfranco. Una edizione record come ha sottolineato Gianni Degli Angeli, presidente de ’La San Nicola’: "Abbiamo registrato un 2030% in più di presenze e Castelfranco non è più la città del Tortellino, ma la capitale. La festa ha portato un indotto incredibile". La mattinata era iniziata in piazza con la consegna di riconoscimenti a personalità che hanno reso grande il territorio con i loro contributi professionali e alla comunità. Subito una menzione all’Avis che ha portato sul palco i volontari, con il concetto di ’dono’ ribadito dal sindaco Gianni Gargano. A seguire un omaggio a Carlotta Malagoli, ricercatrice Unimore con importanti studi sulle malattie oncologiche. E menzione speciale alla carriera a Beppe Boni, giornalista da 40 anni, già condirettore di Qn-Il Resto del Carlino e ora editorialista delle due testate. "Persone eccellenti che riempiono di significato il brand ’L’Emilia ripiena’" ha detto Gargano. A seguire, dopo i nomi proposti dalla San Nicola, ci sono stati altri riconoscimenti conferiti dal Comune, alla storica dirigente scolastica Vilma Baraccani, che ha formato generazioni di studenti, al casaro dello Spallanzani Cinzio Marassi e a Osvaldo Ferrari, colonna dello sport locale. Applausi e grande emozione anche al corteo con il classico scambio del mattarello. La sfilata di figuranti ha accompagnato l’oste 2023 Claudio Guidetti e la dama Livia Cevolini. In serata, ultimo assalto agli stand: oltre 22 quintali di tortellini distribuiti. E stasera si replica con Tortellino al centro, la cena di solidarietà finalizzata all’acquisto di un massaggiatore cardiaco. "La festa è l’espressione di una comunità cresciuta col tortellino" spiega Gargano.