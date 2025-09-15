Sagra del Tortellino, folla al corteo

Migliaia di persone hanno invaso ieri il centro di Castelfranco Emilia per il tradizionale corteo storico che rievoca la nascita del tortellino. Complice la bella giornata di sole, una grande folla ha seguito la suggestiva sfilata che ripropone la leggenda dell’oste ispirato dall’ombelico di una dama, per dare vita al celebre scrigno di pasta ripiena. Durante la manifestazione non è mancato come sempre il rito del "passaggio del mattarello": con l’Oste 2024 Andrea Sartoretti, che ha ceduto ceduto il testimone a Massimiliano "Max" Poggi e a Micaela Piccoli, che diventano a loro volta ambasciatori del tortellino tradizionale. Gianni Degli Angeli, presidente dell’associazione La San Nicola, organizzatrice della kermesse, commenta: "Il bilancio è esaltante: abbiamo registrato più presenze dello scorso anno. La risposta del pubblico ci incoraggia a proseguire su questa strada, anche in vista della cena di beneficenza di questa sera alle 20.30 in piazza Bergamini: quando il tortellino incontra la solidarietà, diventa buono due volte". Emozionata e orgogliosa la nuova Dama, Micaela Piccoli, medico chirurgo e team leader della missione umanitaria Happy Doctors Mission, giunta a Castelfranco direttamente dallo Zimbabwe dopo 13 ore di volo e l’atterraggio a Milano all’alba di ieri. "Per me è un onore enorme raccogliere il testimone da chi mi ha preceduta – ha detto Micaela Piccoli al Carlino – e mi fa molto piacere che quest’anno l’edizione abbia avuto una forte componente improntata alla solidarietà. Oltre al mio lavoro, porto avanti infatti missioni umanitarie in Kosovo, Palestina e ora in Zimbabwe, dove stiamo sviluppando progetti chirurgici e formativi seguendo l’esempio di Luisa Guidotti. Abbiamo adottato due ospedali, introdotto i primi interventi laparoscopici e fornito attrezzature avanzate proprio grazie al sostegno del territorio modenese".

Marco Pederzoli