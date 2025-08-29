Sagra del Tortellino, i preparativi. Max Poggi sarà l’oste del corteo

Continuano i preparativi per la Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, prevista dal 4 al 14 settembre e giunta alla 44esima edizione. L’associazione La San Nicola intanto, organizzatrice dell’evento in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha reso noto il nome dell’Oste 2025. Si tratta di Massimiliano "Max" Poggi, noto chef bolognese (lui si definisce semplicemente "cuoco"), presidente dell’associazione Chef to Chef. "Max" sfilerà domenica 14 nel corteo che rievoca la leggenda della nascita del Tortellino, accompagnato ovviamente dalla Dama 2025, il cui nome è ancora top secret come da tradizione. Massimiliano Poggi nasce a Bologna nel 1969, in una famiglia profondamente legata alla tradizione gastronomica emiliana. Fin da piccolo, respira i profumi e i sapori della cucina casalinga, un’eredità che deve al nonno. La sua passione per la cucina lo porta a formarsi tra Rimini e Parigi, dove ha l’opportunità di lavorare con maestri del calibro di Gino Angelini e Vincenzo Cammerucci. A soli 21 anni apre il suo primo ristorante, Al Cambio, nel cuore di Bologna, dedicandosi alla valorizzazione dei piatti tipici della tradizione emiliana. Oggi Massimiliano Poggi è titolare di cinque ristoranti di successo: Vicolo Colombina, il ristorante sociale Battirame11, Massimiliano Poggi Cucina, il Circolo Bononia e il bistrò Magnabo. Negli ultimi anni, Poggi ha deciso di riprendere in mano le ricette tradizionali della sua famiglia e della sua terra, riscoprendo e reinterpretando i sapori autentici di un tempo. Tutto il programma della Sagra del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia è consultabile on line sul sito dell’associazione La San Nicola.

m.ped.