Sagra del Tortellino, undici giorni di eventi

E’ ormai tutto pronto per la 44° edizione della Sagra del Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia, che si svolgerà nel centro del capoluogo da giovedì al 14 settembre, con un appuntamento speciale il 15 dedicato alla beneficenza. L’evento è organizzato, come sempre, dall’associazione La San Nicola in collaborazione con l’amministrazione comunale ed è stato presentato ufficialmente ieri al castello di Panzano, alla presenza tra gli altri di Giovanni Degli Angeli, presidente di La San Nicola, Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco, Sergina Capponcelli, presidente delle Maestre Sfogline, Enrico Corsini, presidente di Piacere Modena, e Mario Righini, proprietario del castello e dell’omonima collezione di auto e moto d’epoca che si trova nel castello.

Tante le novità che arricchiranno l’edizione 2025. Una riguarda la vendita in anteprima del libro "Rigorosamente in brodo di cappone" di Luca Degli Angeli (edizioni Artestampa), che racconta la genesi della sagra partendo dalle storie della compagnia di amici che l’ha ideata. Se la prima edizione è datata 1982, infatti, già al 1976 si può far risalire l’idea di far nascere qualcosa del genere a Castelfranco. E, per quanto riguarda la ricetta, chi sa che prima di depositarla furono intervistate al riguardo ben 300 casalinghe di Castelfranco? Tutte queste e molte altre curiosità si potranno appunto leggere nel volume.

Altra novità è che, dopo alcuni anni, torna ’La notte rosa del tortellino’. L’appuntamento sarà questo venerdì. Per l’occasione, ci sarà una serata in musica a cura dei dj dell’indimenticata discoteca Kiwi Cathedral di Piumazzo e poi, a mezzanotte, piatto di tortellini e bicchiere di lambrusco a un prezzo scontato (tutto compreso a 11 euro), con una quota che sarà devoluta all’associazione "Casa delle Donne contro la Violenza" di Castelfranco.

Il martedì 9, altro momento speciale: a partire dalle 17, sarà conferita la cittadinanza onoraria al Cardinale Zuppi. Invitati per l’occasione sono anche tutti i sindaci della provincia di Modena e altre autorità da Bologna. Il 14, ultimo giorno ufficiale della sagra, dalle 15,30 è in programma il tradizionale corteo, guidato dall’Oste 2025, Massimiliano Poggi, e dalla Dama 2025, il cui nome è ancora top secret.

Nella serata di lunedì 15, tutti coloro che lo vorranno potranno comunque continuare a mangiare tortellini per beneficenza: l’intero ricavato di questa serata, infatti, andrà a progetti a favore della comunità locale. "Oltre 500 – ha ricordato Degli Angeli – saranno i volontari che si alterneranno in queste giornate di sagra. Avremo la collaborazione tra l’altro dell’Istituto Spallanzani e, come sempre, coinvolgeremo alcuni reclusi del Forte Urbano. L’anno scorso, con la sagra, è stato possibile donare alla comunità 29.500 euro".

