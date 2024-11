Sagra della castagna, numeri da record. Oggi l’ultima giornata

Un’edizione da record per la ’Sagra della Castagna e del Marrone Tipico di Zocca’. Non è un caso che la Pro Loco Zocchese (organizzatrice della manifestazione insieme all’amministrazione comunale, alle associazioni di volontario locali e ai castanicoltori del territorio) abbia deciso, all’ultimo momento, di aggiungere alle altre tre precedenti giornate anche una quarta tappa. Dopo i tre scorsi weekend, che hanno visto a Zocca migliaia e migliaia di visitatori giunti da tutta l’Emilia-Romagna ma anche dalle regioni limitrofe, oggi, infatti, si concluderà la manifestazione che, giunta alla sua quarantasettesima edizione, festeggia il prodotto simbolo dell’autunno ed è la più importante di tutta la zona appenninica modenese. La sagra, che vede impegnati diverse centinaia di volontari, si svolgerà lungo le vie principali del paese dove verranno allestiti numerosi stand gastronomici e con prodotti a base di farina di castagne. In alcune zone della festa saranno, inoltre, presenti il mercatino dell’arte e dell’ingegno e l’area degli ambulanti. Nelle varie piazze verranno accesi grandi braceri dove i tipici "spadellatori" cuoceranno le caldarroste, servite con vin brulé.

Andrea Ghiaroni