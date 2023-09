Sagra delle Farine a Pievepelago: due giorni di festa in Piazza Vittorio Veneto

Domani e domenica torna a Pievepelago la Sagra delle Tre Farine -grano, mais e castagno- che si svolgerà in piazza Vittorio Veneto. Saranno allestiti mercatini di prodotti tipici locali a Km 0 e lo stand gastronomico dell’associazione Pieve Per Te con polenta al ragù, crescentine, necci, frittelle di castagne e altre specialità del periodo. Il programma di sabato prevede dalle ore 10.00 l’ esposizione di prodotti tipici contadini e coltivatori locali. Dalle ore 15.00 stand gastronomico con crescentine, necci di castagne e castagnacci. Dalle ore 16.00 inizieranno i laboratori didattici a tema per bambini sulla lavorazione del formaggio e dalle ore 16.30 musica dal vivo con Boulevardier Acoustic duo. Domenica, dalle ore 10.00 tornano gli espositori di prodotti tipici contadini e coltivatori locali. Dalle ore 11.00 i Laboratori didattici a tema per bambini sulla lavorazione della pasta e del formaggio. Dalle ore 12.00 gli stand gastronomici con polenta al ragù, borlenghi e castagnacci. Dalle ore 12.30 musica dal vivo e karaoke con Fabio Santi.

g.p.