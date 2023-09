"Sagra dell'Uva a Castelvetro: "Evento identitario"".

Buona la prima per la 56° edizione della Sagra dell’Uva e del Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Nel primo dei due fine settimana della manifestazione (sabato e domenica prossimi si replica), migliaia di persone sono state coinvolte tra degustazioni, musica ed esposizioni. Per Giorgia Mezzacqui, vicesindaca e assessora al turismo del Comune di Castelvetro "il senso identitario di una sagra è profondo e significativo. Riflette la nostra identità e la nostra storia locale. Non solo: la sagra valorizza il senso di comunità e appartenenza, celebra il nostro prodotto maggiormente conosciuto nel mondo promuovendone i luoghi di produzione e di nascita. L’obiettivo a cui vorrei tendere è una Sagra che riesca, nonostante gli individualismi e cambiamenti del presente, a coinvolgere il paese, non solo in termini di partecipazione bensì di costruzione. Mantenere i legami fra le persone, cosa non semplice oggi". Intanto, ieri il Comune ha chiarito, in un post social, le ragioni della mancata apertura, durante la sagra, del ’guado’ sul torrente Guerro, che collega via Mascagni a via San Polo. "Tale guado – spiega il Comune – aperto su autorizzazione provvisoria della Regione Emilia Romagna (ente gestore del torrente), ha subito diversi smottamenti e distacchi a causa dell’alluvione del maggio 2023…Gli interventi di ripristino devono essere realizzati in completo accordo, sotto la supervisione e l’autorizzazione dell’Ente regolatore e gestore e previa autorizzazione della Soprintendenza ai beni paesaggistici.

Non vi sono stati i tempi tecnici e materiali per prevedere un intervento di ripristino, pertanto l’Amministrazione comunale ha ritenuto non percorribile l’ipotesi di utilizzo del guado stesso alle condizioni attuali". m.ped.