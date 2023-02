Sainz star sulla pista di atletica: fan e selfie

Non farebbe notizia dire che ieri mattina c’era Carlos Sainz in pista, ma questa volta sì, anche perché si parla di una pista di atletica, e non di un circuito automobilistico. "Io non lo avevo detto nessuno, anche per discrezione, invitandolo a presentarsi alle 8,30, quando in pochi lo avrebbero notato, dal momento che in quell’orario i ragazzi sono già entrati a scuola". Ha usato la cautela dovuta ad un ospite di riguardo, il presidente della Delta Atletica Daniele Morandi, ma più delle sue attenzioni ha potuto il suo ospite, ovvero il pilota della Ferrari Carlos Sainz. E’ stato lui, infatti, a postare sul suo profilo instagram, seguitissimo, una storia con lui che si allenava sulla pista di atletica di piazza Falcone e Borsellino, al polo scolastico, attirando attorno all’impianto centinaia di giovani tifosi. Il pilota spagnolo, dovendo svolgere alcuni test atletici, aveva fatto contattare dal suo staff i vertici della Delta Atletica, associazione sportiva che gestisce la pista, per sapere se era possibile sfruttare la struttura in mattinata e, avuto l’ok, si è presentato puntualissimo per sostenere la seduta in programma. Prima, però, ha postato su instagram una storia dalla quale era riconoscibilissima la struttura sassolese e tanto è bastato per farne meta di decine di giovani tifosi a caccia di un selfie con il campione di automobilismo, che non si è sottratto al pedaggio imposto dalla celebrità. Prima l’allenamento – ripetute corse sugli 800 metri, svolti per sei volte con un tempo medio tra i 3 minuti e i 3’05’, giusto per la cronaca – poi il bagno di folla per Sainz, che si è fatto immortalare con praticamente tutti i ragazzi prima di scattarsi un selfie di gruppo, rigorosamente messo online di lì a pochissimo. "Persona gentilissima, alla mano e disponibilissima, anche nei confronti dei ragazzi", racconta Morandi, che ha già dato, e ci mancherebbe, la sua disponibilità anche ad una prossima ‘ospitata’ ove il pilota spagnolo ne avesse necessità. Pare tra l’altro che lo staff del pilota la pista sassolese l’abbia trovata googlando ‘pista di atletica Sassuolo’, dove si rimanda alla Delta Atletica e al suo presidente Daniele Morandi.

Inoltre, i rumors vorrebbero Sainz alla ricerca di un’abitazione proprio a Sassuolo: ove le voci fossero vere, infatti, probabile incursioni come quella che il pilota iberico in forza alla Ferrari ha perfezionato ieri ‘a casa’ della Delta Atletica abbiano un seguito, magari anche frequente.

Stefano Fogliani