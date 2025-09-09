Sala gremita per l’omaggio a Mauro Forghieri

Una platea gremita ha assistito alla proiezione di ’Fury & the monster’, il documentario diretto da Steve Hoover che racconta il mito della Ferrari e degli uomini che l’hanno costruito e alimentato, a partire dall’ing. Mauro Forghieri, nella serata organizzata dal Panathlon Club Modena in collaborazione con il Cinematic Motor Fest, con il patrocinio del Comune di Maranello. Ad aprire la serata, all’Auditorium Enzo Ferrari, il sindaco di Maranello Luigi Zironi, che ha fatto gli onori di casa parlando di "una storia speciale di un’azienda che non ha eguali al mondo", prima di lasciare la parola a Maria Carafoli, presidente del Panathlon Club Modena, che ha salutato gli ospiti presenti, tra cui la moglie di Forghieri, Elisabetta Maurizi, e ha ricordato lo scopo benefico della serata, durante la quale sono stati raccolti 4015 euro, a sostegno del progetto Evo Omnia, per l’acquisto di una strumentazione innovativa per la Radioterapia del Policlinico, come illustrato ai presenti da Alessio Bruni. La raccolta fondi, completata al 70%, sarà protagonista anche nei prossimi eventi organizzati dal Panathlon modenese. Presente in sala anche Stefano Galliani-Durante, il produttore del documentario, intervistato dal regista Fabio Fasulo, direttore artistico e ideatore insieme a Francesca Mainardi del Cinematic Motor Fest, che ha ricordato Forghieri, come "un uomo di grandissimo talento, di cui voglio sottolineare la geniale semplicità". E ad applaudirlo, così come il documentario ricco di interviste e immagini inedite, diversi nomi legati al mondo dei motori, come i piloti Andrea Bertolini e Sergio Campana, numerosi spettatori provenienti dall’estero, oltre ai soci Panathlon come Luciano Magnani, presidente del Consorzio del Cimone, esponenti del mondo imprenditoriale, bancario, oltre ai tanti appassionati della Scuderia del Cavallino.