Sala slot sospesa per motivi di sicurezza

I Carabinieri della Stazione di Savignano sul Panaro hanno eseguito, dopo appena cinque mesi, il secondo provvedimento di sospensione nei confronti di una sala giochi del luogo, per 15 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Oltre all’accertata presenza di avventori dell’esercizio commerciale gravati da precedenti di giustizia e di polizia, un particolare evento è stato ritenuto pregiudizievole per l’ordine e per la sicurezza pubblica: nel trascorso mese di novembre, un avventore aveva riportato significativi traumi alla testa a seguito di un acceso litigio, scaturito all’interno del locale, poi sfociato in una vera e propria aggressione consumata nel parcheggio antistante e nel corso della quale erano stati utilizzati anche dei cocci di bottiglia.