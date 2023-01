Sala Truffaut, va in scena ’Ernest e Celestine’

Ultimi appuntamenti con la rassegna promossa appositamente per le feste dalla Sala Truffaut di Modena, da non perdere per tutti gli appassionati.

Oggi e domenica andrà in scena alle 18 ‘Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 Note’: tornano le avventure della coppia più dolce dell’animazione francese, nata dalla fantasia e dalla manualità leggiadra di Gabrielle Vincent e portata al cinema dieci anni fa con un primo capitolo sceneggiato da Daniel Pennac. Questo secondo capitolo contiene un messaggio sulla libertà di scelta e di essere se stessi, a dispetto delle pressioni esterne esercitate dalla società e dalla famiglia.

Negli stessi giorni, ma alle 20.30 (oltre a domani sera alle 21.15) ci sarà una prima visione: ‘Godland – Nella terra di Dio’, di Hlynur Pálmason. Orari: venerdì 6 gennaio e domenica 8 gennaio alle 20.30. Non è soltanto la sua opera migliore e più ambiziosa, ma è anche uno dei titoli più importanti del recente panorama europeo. L’afflato è quello alto del cinema di Malick, ma distorto da una tensione alla ricerca impossibile che ricorda addirittura il grande Herzog. E poi ancora ci sono in Godland le possenti riflessioni spirituali di Scorsese in Silence, così come le piccolezze velenose dell’animo, ben indagate in altre famose rivalità del grande schermo (Il Petroliere di Paul Thomas Anderson).

m.s.c.