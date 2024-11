’Salami’ vince il premio Mascagni: "Passione, sviluppo e competenze. Bisogna sempre dare il massimo"

Nella splendida cornice della sala Marco Biagi all’interno della sede centrale de il Resto del Carlino si è tenuta la tredicesima edizione del Premio Paolo Mascagni, un riconoscimento promosso da Confindustria Emilia, in memoria dell’imprenditore scomparso nel 2011 e testimone convinto del ruolo dell’industria nello sviluppo del territorio e dedicato alle "imprese che crescono". Il premio è stato consegnato dal presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi e l’Architetto Elena Zacchiroli Mascagni a Salami Spa, azienda modenese che si occupa della progettazione e produzione di componenti e sistemi idraulici uniti all’elettronica per il movimento di macchine industriali. Durante la cerimonia hanno ritirato l’onorificenza Maria Silvia Salami, presidente di Salami, e Angelo Pucci, managing director di Salami.

Maria Silvia Salami, cosa significa per voi ricevere il premio Paolo Mascagni?

"Fa sicuramente piacere vedere il proprio lavoro riconosciuto. Nel fare impresa i rischi sono tanti. Bisogna essere pronti a fronteggiarli tutti. Questo premio lo dobbiamo soprattutto a mio padre, Giuseppe, che rappresenta il motivo per cui questo distretto è diventato un faro di eccellenza.

Dal nulla, gli allora ragazzi hanno creato aziende tuttora floride seguendo le proprie passioni".

Qual è la storia dell’azienda?

"Salami Spa è stata fondata nel 1956 e nasce dall’intuizione di mio padre, Giuseppe Salami che, da giovane ventenne diplomato, ha trasformato la propria passione per l’oleodinamica in una idea di business, traendo spunto dallo studio e dall’analisi dei macchinari lasciati in Italia dagli americani dopo la Seconda guerra mondiale. Negli anni si è sempre dedicato allo sviluppo e alla crescita dell’azienda fino al suo decesso nel 2018. La storia è continuata nelle mani delle figlie Maria Silvia e Rossana e negli ultimi anni è entrato in azienda anche il giovane ingegnere Guido Leo, nipote di Giuseppe Salami a conferma della vocazione familiare per il settore".

Come si è approcciata a questo settore?

"Seppur all’inizio fossi scettica e prendessi in giro mio padre, seguendo le sue orme. Quando ero più piccola mai avrei pensato di entrare nell’azienda di famiglia tanto che ho direzionato i miei studi verso altri campi. Poi, mio padre, mi ha spiegato che queste sono le cose importanti, quelle che giorno per giorno creano tutto quello che ci circonda, le fondamenta della società. Ovviamente aveva ragione".

Ma parliamo ora di numeri.

"È stato un anno estremamente positivo. Abbiamo infatti totalizzato oltre 24 milioni di euro di fatturato, in crescita dell’11% rispetto al 2022, con una quota export che rappresenta circa il 90% del giro d’affari da 21,8 milioni di euro nel 2023, + 9% rispetto al 2022. Non smetterò mai di ripetere quanto mio padre, per me, sia stato fondamentale nel farmi capire quanto l’imprenditoria italiana, seppur non essendo di enormi dimensioni possieda una forza e una voglia di vincere uniche al mondo. Rinnovo l’invito a tutte le aziende della regione a continuare a combattere e affermarsi a livello internazionale come noi abbiamo saputo fare e continueremo a fare".