Salario minimo. Il Consiglio dà l’ok

"Un atto di responsabilità sociale ed equità che ribadisce l’importanza di un salario dignitoso per tutti i lavoratori, nel rispetto dell’articolo 36 della Costituzione, un segnale concreto nella lotta contro lavoro povero e precarietà". Il Pd di Sassuolo esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del consiglio comunale, dell’ordine del giorno che impegna l’Amministrazione a garantire un salario minimo di 9 euro l’ora per chi lavora per il Comune, le sue partecipate e negli appalti pubblici. Il documento, portato avanti dai consiglieri Pd insieme al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, chiede inoltre che "il Comune promuova, a livello dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, un protocollo d’intesa su appalti, legalità, trasparenza e responsabilità sociale, coinvolgendo i Comuni e i sindacati confederali Cigl, Cisl e Uil che garantisca "il rispetto delle normative sugli appalti, la tutela dei lavoratori e il contrasto alle infiltrazioni criminali e al lavoro irregolare e favorisca l’adozione dell’offerta economicamente più vantaggiosa anziché il massimo ribasso e l’uso di parametri reputazionali per selezionare le aziende, promuovendo qualità, eticità e sostenibilità negli affidamenti pubblici". Un primo passo, ad avviso del partito democratico, per garantire ai lavoratori "una retribuzione proporzionata e sufficiente per condurre una vita libera e dignitosa". Soddisfatti anche i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, che parlano di "una battaglia storica intrapresa dal nostro movimento per la dignità e la giustizia sociale".