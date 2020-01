di Valentina Reggiani In alcuni esercizi la coda iniziava sin dalla strada e un po’ in tutto il centro storico, complice anche la bella giornata di sole, ieri il clima era di festa. Commercianti col sorriso sulle labbra per la prima giornata di saldi che ha già registrato numeri importanti. Quest’anno, infatti, le vendite sotto le feste sembrano aver segnato una notevole ripresa e la conferma al trend positivo è arrivata ieri con la corsa agli acquisti in saldo. Dalla crema al maglione all’elettrodomestico tantissimi modenesi, infatti, hanno affollato i negozi colti da qualche ora di shopping ‘compulsivo’ per la gioia degli esercenti. Unica nota stonata, per...

In alcuni esercizi la coda iniziava sin dalla strada e un po’ in tutto il centro storico, complice anche la bella giornata di sole, ieri il clima era di festa. Commercianti col sorriso sulle labbra per la prima giornata di saldi che ha già registrato numeri importanti.

Quest’anno, infatti, le vendite sotto le feste sembrano aver segnato una notevole ripresa e la conferma al trend positivo è arrivata ieri con la corsa agli acquisti in saldo. Dalla crema al maglione all’elettrodomestico tantissimi modenesi, infatti, hanno affollato i negozi colti da qualche ora di shopping ‘compulsivo’ per la gioia degli esercenti. Unica nota stonata, per molti titolari di esercizi commerciali, il black friday: giorno dedicato agli acquisti pre natalizi in cui grandi produttori offrono prodotti a sconti record, coi quali i piccoli esercenti certo non possono competere. «Devo dire che la prima giornata di saldi, nonostante tanti cittadini ancora siano fuori città è iniziata bene – afferma Raffaella Volpi, titolare dello storico esercizio da 30 anni attivo sul territorio. Lavoriamo tanto anche in stagione – sottolinea – ma abbiamo registrato ottime vendite anche durante il Natale, curando particolarmente le vendite social. C’è da dire che con l’inizio dei saldi le persone si concedono qualcosa in più; ho addirittura finito le taglie in alcuni capi». Bilancio di un primo giorno di sconti positivo anche per la titolare di Tango Donatella Incerti che, insieme alla commessa Elisa Costanzini spiega come la ‘speranza sia l’ultima a morire’. «Sinceramente il black friday ha ucciso le vendite di novembre e dicembre: soprattutto le donne si sono date alla pazza gioia per poi rinunciare a regalarsi qualcosa in più in questi giorni. Ma oggi (ieri, ndr) abbiamo iniziato con il piede giusto e crediamo che la corsa ai saldi debba ancora esplodere».

«Veniamo da un buon Natale e siamo contenti della partenza dei saldi – commenta invece Fabio Galvani dell’omonimo negozio –. L’importante è cercare di avere continuità e puntiamo molto anche sull’Epifania, quando molti modenesi saranno rientrati dalle ferie. In generale quest’anno le vendite sono andate bene; abbiamo chiuso in crescita anche perchè essere attenti e trasparenti col cliente aiuta». Jiulia Violi, responsabile di Intimissimi fa notare come il centro si sia riempito in poche ore. «Nonostante tante famiglie quest’anno si siano concesse gite fuori porta le vendite sono partite bene. Anche gli acquisti, a Natale, sono andati meglio del previsto». Soddisfazione viene espressa infine dai titolari di Trend, Nicholas Zuffi e Patrizia Santini. «Sicuramente è stato un anno col segno più e anche i saldi contribuiscono al trend positivo. Nonostante sia solo l’inizio gli sconti hanno portato in centro tanta gente e può solo migliorare».

Numerose le famiglie che ieri si sono dedicate allo shopping. «Appena uscita ho subito acquistato qualche crema in offerta», spiega Alessandra Verri. «Io punto a trovare libri in sconto», afferma invece Ilenia Giarretta. «I saldi mi permettono di acquistare qualche capo in più», commenta Valentina Cavallaro mentre prova una giacca. «Eravamo diretti a pranzo ma non abbiamo resistito», spiega poi Riccardo Bonezzi stringendo tra le mani i suoi acquisti. «È una tradizione – afferma infine Milena Zini – e appena arrivata in centro ho trovato quello che cercavo».