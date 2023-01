"Saldi, avvio lento. I rincari frenano i clienti"

È sempre il nuovo anno a segnare l’inizio dei tanto attesi saldi invernali ma il 2023, come d’altronde i due precedenti, è iniziato con un panorama poco rassicurante. E passeggiando per il centro di Sassuolo, tra i negozi e le grandi stampe per segnalare le svendite, più che l’entusiasmo, si percepisce la forte preoccupazione dei commercianti. D’altra parte gli aumenti per le tariffe delle assicurazioni auto e i rincari del carburante delle ultime settimane, aggiungono ulteriore peso sul ’groppone’ di molte famiglie sassolesi, imponendo così delle rinunce. "Quest’anno mi asterrò dai saldi invernali – spiega Sofia Lusuardi – Tra le bollette, il carburante e la spesa è difficile arrivare a fine mese. Ho sempre aspettato questo periodo dell’anno, è l’occasione per poter cambiare il guardaroba ma per questa stagione passo. Ho due figlie adolescenti, penserò ad acquistare qualcosa per loro, però con attenzione al cartellino". Maria Vittoria invece è uscita appositamente per comprare un cappotto: "L’ho adocchiato prima di Natale ma costava troppo, ho atteso i saldi per acquistarlo a metà prezzo. Questa sarà sicuramente la spesa più costosa dei miei saldi invernali, magari acquisterò qualcos’altro ma con prezzi nettamente inferiori".

La vendita di fine stagione per i commercianti sassolesi è partita, ma a rilento rispetto a quella del 2022. "Speriamo possa esserci più affluenza nei prossimi giorni – commenta Francesca Verdone, titolare del negozio di abbigliamento ‘Casomai’ in via Cavedoni – Il primo giorno di saldi è stato giovedì 5, poi per il ponte dell’Epifania in molti sono andati in gita e il nostro centro si è un svuotato. Con la crisi di oggi non mi lamento, anche se l’inizio poteva andare meglio ma pure il mese di dicembre non è stato uno dei più felici: Internet è una concorrenza sleale. Inoltre – segnala la titolare – alcuni capi d’abbigliamento risultano introvabili: a fine 2022 volevo acquistare delle felpe, non mi è stato possibile". Lo stesso problema nel reperire la merce l’ha riscontrato anche Alberto Bettuzzi, titolare del negozio di articoli sportivi ‘Intersport’: "Molte aziende hanno ridotto la produzione, arriva circa il 50% in meno del materiale richiesto e questo chiaramente non aiuta nemmeno i saldi di quest’anno. Ci sono pochi articoli in commercio, tanti rincari e stipendi sempre uguali. La prospettiva per la stagione? Grigia". Se qualche azienda limita la produzione, qualcun’altra invece ritocca i propri listini: "Due ditte mi hanno comunicato un rincaro del 1520% sul nuovo listino – racconta Patrizia Botti, titolare del negozio di intimo Delizia, in via Menotti – per rientrare nei costi dovrei ritoccare i cartellini ma è impensabile. E anche i saldi non hanno avuto una grande spinta, uno si aspetta grandi cose e poi invece deve fare i conti con gli effettivi clienti che entrano in negozio, ma anche con la concorrenza sleale di alcune attività online. Il negozio è la mia seconda casa, lavoro per passione ma questa crisi economica è avvilente".

Per Alessandra e Alessia Primitivo, titolari di ‘Sugar’, invece la calma con cui sono partiti i saldi è dipesa da un Natale proficuo: "Abbiamo lavorato molto durante le feste, il 2022 è stato un buon anno. I clienti avevano voglia di spendere, ora devono riprendersi dalle spese natalizie".

Ylenia Rocco