Saldi, bene la prima settimana

Dall’indagine condotta da Confesercenti Emilia Romagna sull’avvio dei saldi invernali, il 60% dei negozi di abbigliamento, calzature e accessori di Modena e provincia dichiara vendite invariate rispetto allo scorso anno, il 20% invece registra vendite in aumento mentre il restante 20% riporta vendite in diminuzione. Per quanto riguarda la percentuale di sconto, la maggioranza degli intervistati, il 66,7%, ha praticato uno sconto medio del 30% mentre solo una minima parte delle imprese oggetto dell’indagine, 6,7% si è spinta verso sconti più consistenti, 40% e oltre. Con uno scontrino medio di 94 euro, in aumento per il 40% degli intervistati, rispetto allo scontrino del 2023, i saldi in generale raccolgono la soddisfazione per il 60% delle imprese oggetto dell’intervista. "Possiamo affermare che l’andamento delle vendite nel primo fine settimana dei saldi è stato positivo. Nonostante questo sono ancora tante le problematiche del settore, a partire dal caldo autunno e da un inverno non ancora troppo freddo, che ha lasciato nei negozi molti capi pesanti – afferma Giulio Po, vicepresidente Fismo Confesercenti Modena – a cui si aggiunge un’inflazione che ha inciso sulla capacità di spesa delle famiglie".