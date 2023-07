Saldi estivi, commercianti ottimisti "Gli sconti funzionano ancora, comprano anche tanti turisti"

di Sofia Silingardi

Al via i saldi estivi, quest’anno purtroppo partiti di giovedì, giorno non particolarmente fortunato a detta di alcuni negozianti. Tuttavia le vendite di fine stagione funzionano ancora, nel weekend il centro è gremito di gente che si aggira tra un negozio e l’altro con buste e sacchetti.

Da Impression Dugoni, che vende abbigliamento e calzature le titolari Deanna Dugoni e Marcella Mantovani sono soddisfatte. "I saldi stanno andando bene. Iniziarli di giovedì ci ha un po’ penalizzati, dato che di pomeriggio siamo chiusi. L’inizio reale per noi è stato venerdì, infatti abbiamo lavorato moltissimo: il centro si è riempito di nuovo, grazie alle belle giornate. Molta gente li aspettava, anche la domenica ci aspettiamo di lavorare molto, siamo positive". Secondo madre e figlia il saldo "è sempre qualcosa che i clienti aspettano. Sono un momento di risparmio, soprattutto prima delle ferie quando si cerca di risparmiare sempre qualcosa in più. Anche di turisti in giro ce ne sono tantissimi e molti comprano".

Anche da Tangò i saldi sono iniziati realmente qualche giorno dopo. "Per noi – racconta il titolare Sauro Goldoni – sabato è stato il primo giorno di saldi effettivamente ‘saldi’ e siamo partiti molto bene. I primi due giorni meno, in generale è da un mesetto che si lavora poco, c’è poca gente in giro. Un po’ perché vanno via, un po’ perché con questo costo della vita i vestiti non sono una priorità. Per fortuna in questi ultimi tempi i turisti sono numerosi e ci danno un po’ di soddisfazione".

Gli fa eco Stefano Lanozzi, titolare di Black Store. "I saldi sono partiti bene, però quest’anno abbiamo perso un mese e mezzo con il brutto tempo. La gente continuava a indossare le scarpe invernali e non acquistava quelle primaverili. Però in questi primi giorni sono partiti bene". E aggiunge "Nei weekend il centro è un po’ vuoto, la gente giustamente va via, non sta a casa. Di turisti ce n’erano di più l’anno scorso, però il passeggio c’è, i saldi funzionano ancora. Bisognerebbe vendere così anche normalmente".

Anche da Pietri Store i saldi sono partiti "con il solito ’mood’, la solita frequenza – spiega Gianni Pietri – Molta gente è andata via, non c’è moltissima gente in città, ma l’interesse per i saldi rimane sempre. È qualcosa che funziona, verso fine stagione quando stanno finendo gli articoli e vanno in sconto, la gente è interessata. Abbiamo visto proprio diversi clienti che andavano a colpo sicuro per comprare qualcosa visto nei giorni precedenti".

"I saldi stanno partendo – concorda Massimo Bertolini, titolare di Max-b donna – il cliente ha voglia di comprare, a metà prezzo soprattutto. È qualcosa di molto interessante. Sono cominciati giovedì, pensavamo fosse un flop e invece no, stanno funzionando. È un formato che va ancora, quando leggono -50% sia i clienti che i passanti occasionali sono attratti. Siamo anche contenti perché ci sono diversi turisti in giro e comprano, un po’ da tutto il mondo, europei, giapponesi, americani".

Ed è soddisfatta anche Alessandra Serrao, di Ngb Jewels. "Da due giorni abbiamo qualche promozione al 40%. Siamo sempre contenti, le nostre linee piacciono. Qualche nostra cliente li stava aspettando da un po’. Di passeggio e turisti ce ne sono, in questo periodo anche molti americani, oltre ai soliti francesi, tedeschi e spagnoli. Siamo contente".