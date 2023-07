Saldi Estivi, Fismo Confesercenti Modena, Occasione Unica per Acquisti Convenienti

Partono domani a Modena e in tutta l’Emilia Romagna, così come nella maggior parte delle regioni italiane, i saldi estivi. Sessanta giorni di offerte e sconti che, Fismo (Federazione Italiana Settore Moda) Confesercenti Modena definisce un’occasione per acquistare nei negozi di prossimità dove non mancano mai professionalità, cordialità, assistenza all’acquisto e offerte vantaggiose. "I saldi estivi sono un’occasione unica e il momento ideale per rinnovare il guardaroba estivo e fare acquisti convenienti soprattutto nel negozio di prossimità - commenta Roberta Simoni, presidente Fismo Confesercenti Modena - Voglio ricordare che, rispetto agli acquisti online, i punti vendita ’sotto casa’ svolgono un ruolo fondamentale nella nostra comunità e contribuiscono alla tenuta sociale ed economica del territorio. Ci auguriamo che l’avvio dei saldi estivi possa invertire una tendenza e dare respiro al settore moda perché i saldi sono un’attrattiva per i consumatori nonostante le difficoltà delle famiglie, alle prese con l’inflazione che ne riduce il loro potere di acquisto". I saldi dovranno fare i conti con l’entrata in vigore delle norme in materia di annunci di riduzione dei prezzi. Le nuove regole prevedono che per qualsiasi campagna promozionale debba essere reso pubblico il prezzo più basso praticato dal venditore nei 30 giorni anteriori la riduzione annunciata.