Saldi, partenza fiacca. Il caldo frena gli acquisti: "Ora puntiamo sul mix tra negozi e online"

Sabato 5 luglio sono iniziati anche a Modena i saldi estivi, che proseguiranno fino ai primi di settembre con sessanta giorni di promozioni esclusive. Se per i clienti, però, il richiamo degli sconti è ancora sentito, per i commercianti questa stagione è una finestra utile ma sempre più compressa tra incertezze economiche, caldo insopportabile e un diverso modo di acquistare.

C’è infatti chi ha deciso di partire subito con sconti molto alti, come Marcella Mantovani, del negozio Impression Dugoni: "Considerando il momento storico e le disponibilità dei nostri clienti abbiamo cercato di fare dei ‘regali’ o promozioni speciali anche prima del periodo dei saldi, sia online che nel negozio fisico, sperando di invogliare i nuovi clienti a tornare anche in bassa stagione e venire incontro ai nostri acquirenti più fidelizzati". Se per alcuni commercianti la stagione è iniziata leggermente meglio rispetto agli anni precedenti, per molti altri il bilancio è più amaro. Le vendite arrancano e il caldo estremo non aiuta certo a riportare le persone in centro storico, come sottolinea Anna Napoletano, della storica Camiceria Righi: "Proponiamo sconti del 60% sulla collezione estiva e del 30% su quella invernale, i saldi sono appena iniziati e per ora non stanno andando particolarmente bene. Gli anni scorsi siamo partiti molto meglio, ma abbiamo notato un calo di vendite in generale, credo che sia così un po’ per tutti, in più questo caldo non aiuta".

In estate, infatti, il centro storico si regge spesso sui flussi turistici. I modenesi sono in ferie o cercano di evitare il caldo, mentre i turisti, passando davanti alle vetrine, diventano risorse preziose. "In questo periodo la maggior parte dei nostri clienti non sono modenesi – commentano Simona Pareschi e Fabrizia Bergonzini del negozio Città del Sole, giochi e oggettistica per bambini – sia per la posizione del nostro negozio che per il tipo di articoli che vendiamo. Le scuole ora sono chiuse e il caldo non invoglia le persone a uscire, quindi puntiamo molto sui passanti occasionali".

In questo contesto variegato, poi, c’è anche chi preferisce parlare di promozioni stagionali più che di "saldi", un termine per alcuni ormai troppo generico e inflazionato, poco rappresentativo di un lavoro fatto su misura, con proposte ragionate e sconti diversificati. "Tecnicamente il concetto di saldo è un po’ passato – confessa Fabio Galvani, proprietario dell’omonima ottica – preferiamo puntare sul cambio della collezione con prezzi agevolati, ormai i nostri clienti sono abituati e continuiamo lavorare in questo modo, rimanendo comunque competitivi sul mercato, ma puntando sulla fiducia dei nostri clienti".

Anche il tema delle tempistiche è molto sentito tra i commercianti, con saldi troppo lunghi, che perdono progressivamente efficacia, e troppo anticipati rispetto al reale bisogno del consumatore, che in piena estate riesce ad acquistare prodotti della stagione in corso con agevolazioni eccessive, ma anche la doppia realtà tra il negozio fisico e gli shop online. "In questo primo giorno di saldi stiamo lavorando molto - afferma Sauro Goldoni, del negozio Tangò - ma in generale quest’anno è stato abbastanza carente. Online vendiamo molto di più, mentre in negozio vediamo entrare sempre meno persone, probabilmente anche a causa delle difficoltà economiche".