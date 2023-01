Saldi, primo bilancio positivo: spesa media 91 euro

"Quasi il 60% dei negozianti ha visto le vendite mantenersi costanti rispetto allo scorso anno, mentre solo una piccola parte degli intervistati vede uno spiraglio di luce in più, con un incremento delle vendite in relazione al 2022".

Durante il primo weekend lungo di saldi invernali, le imprese del settore moda di Modena e provincia sono state intervistate da Confesercenti e da un primo bilancio sono emersi diversi dati interessanti: "Il 53% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto di questo primo weekend di vendite, affermando di aver iniziato il nuovo anno nel modo giusto, complice il ponte dell’Epifania. La quasi totalità delle imprese ha applicato uno sconto che oscilla dal 20% al 47%, mentre solo una piccolissima parte ha già applicato uno sconto del 50%". Per le imprese, i saldi invernali sono fondamentali, poiché rappresentano il 18% del fatturato annuale.

In testa alle vendite c’è l’abbigliamento con il 66,7%, seguito dalle calzature e dagli accessori, che raggiungono rispettivamente il 26,7% e il 6,7%. La ricerca portata avanti da Confeserenti sottolinea, inoltre, come "i modenesi non rinuncino agli acquisti; infatti, gli scontrini, attestano una spesa media di circa 91 euro, quasi il doppio rispetto al 2022". Roberta Simoni, presidenti Fismo Confesercenti Modena, sottolinea di essere molto soddisfatta: "I primi segnali sono positivi. C’è la voglia da parte dei clienti di tornare nei negozi fisici, dove non mancano mai cordialità e professionalità da parte del commerciante e dove si può trovare, oltre al capo in sconto, anche la qualità del prodotto". Il consumatore, quindi, "apprezza il contatto con il negozio fisico e si auspica che a questo primo fine settimana ne seguano altri altrettanto positivi fino al 5 marzo, data ultima per gli acquisti il saldo".