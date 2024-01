Saldi tra luci e ombre: "A Natale ha fatto ’caldo’. La stagione parte adesso". Sconti fino al 50 per cento

Il clima non sorride ai negozianti del centro di Modena. Ieri, nella seconda giornata di saldi, infatti, i commercianti hanno dovuto fare i conti con il freddo umido e una pioggia insistente che, per tutta la mattinata, hanno tenuto tanti potenziali acquirenti lontani dal cuore della città. Nonostante il maltempo, le prime impressioni degli esercenti per le prossime settimane sono ottimiste. "I saldi sono iniziati venerdì – commenta Gianni Pietri, titolare di Pietri Store – e la prima giornata è stata tendenzialmente positiva. Come ogni anno, vendiamo gli articoli giunti a fine stagione con sconti che arrivano al 30% e notiamo che l’interesse tra i clienti non manca mai, soprattutto tra coloro che da tempo avevano adocchiato un preciso capo d’abbigliamento e, finalmente, possono acquistarlo".

Le parole di Pietri trovano conferma nella testimonianza di Chiara Artioli, store manager di Amelie Store in via Emilia Centro, che offre sconti fino al 50%: "Il 5 gennaio – spiega Artioli – molti consumatori hanno approfittato della bella giornata di sole per fare shopping e le vendite sono state positive, forse anche in aumento rispetto all’apertura dell’anno scorso. Già dalla sera di giovedì abbiamo notato grande interesse tra i passanti: molti, infatti, si fermavano ed esaminavano con attenzione gli sconti esposti in vetrina. Appena è stato possibile, già venerdì mattina, tanti clienti sono entrati in negozio per acquistare a colpo sicuro quello che avevano adocchiato nei giorni precedenti". "Purtroppo – prosegue la store manager – oggi il tempo ci è avverso e le previsioni non lasciano ben sperare. Quest’anno, a causa di un autunno molto caldo, le vendite per la stagione invernale sono cominciate tardi e, dal nostro punto di vista, il Natale è stato leggermente al di sotto delle aspettative. Contiamo molto in questi primi giorni di gennaio e speriamo che i potenziali clienti non si facciano scoraggiare dal meteo". Per i negozi del centro il clima è un fattore decisivo e, su questo punto, è d’accordo anche Stefano Lanozzi, titolare del negozio Black Store di Modena: "La prima giornata è stata discreta – illustra Lanozzi – mentre quando piove come oggi, le speranze di vendita sono ridotte. Ieri ho notato un flusso di clienti leggermente inferiore rispetto all’anno scorso: forse il freddo li ha dissuasi, ma capiremo meglio il trend nelle prossime settimane". "Venendo alle vendite – continua il titolare – posso confermare che la stagione invernale sia partita molto tardi: nel nostro caso, si parla addirittura della seconda metà di dicembre. A tal proposito, però, abbiamo visto un’inversione di tendenza dal momento che, proprio durante le festività, abbiamo lavorato leggermente più del solito".

C’è anche chi, tra i negozianti, ha aperto proprio ieri mattina, come Erika Casagrande Paoloni, titolare de L’Emporio Shop che offre sconti del 10%, 20% e 30% sugli ultimi capi rimasti. "Quest’anno – conclude la titolare del negozio di via Canalino – nonostante la stagione sia partita più tardi della norma, abbiamo registrato maggiore affluenza rispetto agli anni precedenti".