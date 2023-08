Sale civiche, uso gratuito per i gruppi consiliari ma non per i partiti

Per evitare il rischio di violare norme nazionali (per esempio, sui finanziamenti ai partiti politici), viene esclusa la gratuità dell’utilizzo delle sale ai partiti in quanto tali, ma viene comunque mantenuta quella per i gruppi consiliari del Comune di Modena, così come per le iniziative promosse o patrocinate dall’Amministrazione comunale che siano a ingresso gratuito. è una delel novità del nuovo Disciplinare

per l’uso delle sale dei centri civici dei Quartieri di Modena. La gratuità viene confermata anche per altre istituzioni, enti o soggetti pubblici (compresi i Consolati di nazioni estere), per esigenze e attività istituzionali. Nel caso che le iniziative patrocinate siano a pagamento per i partecipanti (corsi, seminari eccetera), la tariffa viene applicata alla quota minima del 30 per cento.

Nelle campagne elettorali, invece, per le liste che partecipano formalmente alle elezioni (locali, regionali o nazionali) o alle consultazioni referendarie la tariffa viene applicata con l’Iva al 4 per cento.

Tra le novità, anche l’introduzione a un tetto sulle prenotazioni per lasciare opportunità per tutti i soggetti: non si possono prenotare sale oltre due mesi dalla presentazione della richiesta, per ogni attività si possono ottenere al massimo dieci giornate e ogni soggetto non può superare le 50 giornate di utilizzo nell’anno solare.

La capienza delle sale civiche disponibili varia dai 25 posti di San Damaso (via dei Giacinti 14) ai 120 posti della Sighinolfi di piazza Liberazione 13, passando per sala Redecocca (60 persone), sala Pucci (99), via Viterbo (99), via Padova (58), Cognento in largo Traeri (99), Villaggio Giardino in via Curie (99), Barchetta (45). Le tariffe, che non sono aumentate rispetto allo scorso anno, per una concessione fino a otto ore vanno dai 76,47 euro della Barchetta (91,47 oltre le otto ore nella giornata) ai 182,34 euro di sala Pucci (215,34 oltre le otto ore).