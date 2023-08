Sale operatorie, lavori di restyling Endoscopia trasferita a Mirandola

Lavori di rinnovamento del blocco operatorio B dell’ospedale Ramazzini di Carpi: nello specifico nei giorni scorsi è iniziato l’intervento di sostituzione dell’unità di trattamento dell’aria (U.T.A.) a servizio di quattro sale operatorie e della centrale di sterilizzazione. Fino al termine delle operazioni, previsto per fine settembre circa, e tenuto conto della consueta riduzione dei volumi durante i mesi estivi in occasione delle ferie del personale, l’attività chirurgica sarà concentrata all’interno del blocco operatorio A. L’Ausl, inoltre, fa sapere che il mese prossimo, "grazie alla sinergia tra i due ospedali di area nord, Carpi e Mirandola, l’attività programmata dell’Endoscopia Digestiva dell’Ausl di Modena diretta dal dottor Mauro Manno troverà spazio nel comparto operatorio del Santa Maria Bianca di Mirandola, garantendo così la continuità dell’offerta endoscopica. La collaborazione e la disponibilità delle équipe di sala operatoria e il lavoro organizzativo svolto dalle Direzioni sanitarie dei due ospedali – prosegue l’Ausl – consentono di contemperare le due esigenze. Da un lato la necessità di provvedere all’ammodernamento delle sale operatorie, già oggetto di un restyling lo scorso anno con il rifacimento della pavimentazione, per offrire standard qualitativi ottimali; dall’altro l’impegno a mantenere adeguati livelli di attività chirurgica a vantaggio dei bisogni di salute dei cittadini del territorio". Sia pure temporaneamente, l’ospedale di Mirandola si arricchirà dunque con l’offerta endoscopica. Una manifestazione di ‘fiducia’ che va però a cozzare con quanto denunciato da Guglielmo Golinelli, segretario provinciale Lega in merito all’"ulteriore spauracchio di tagli, questa volta al Pronto soccorso". "Ma quali investimenti e potenziamenti? Siamo testimoni della prosecuzione della malcelata politica di spolpamento del Santa Maria Bianca da parte del presidente della Regione Bonaccini – attacca Golinelli –. Deliberato anche il taglio di una delle tre autoinfermieristiche, certificando un ulteriore passo avanti nell’obiettivo di chiudere un’altra branca della struttura. Un disegno ormai chiaro che mira alla trasformazione del Santa Maria Bianca in un CAU (Centri di Assistenza all’Urgenza)".

Pronta la replica dell’Ausl: "A differenza di quanto si vuole far pensare, nell’ultimo comitato di distretto non è stato deliberato alcun taglio, ma è stato invece presentato parte del progetto provinciale di riorganizzazione dell’Emergenza-urgenza. L’auto infermieristica citata nulla c’entra col Pronto soccorso, che anzi, sin dall’arrivo della nuova primaria, ha visto una importante riorganizzazione. La proposta in corso di valutazione, vale a dire l’eliminazione dell’orario notturno di un mezzo di soccorso che interveniva su un numero molto esiguo di codici di alta gravità (circa il 2% lo scorso anno sul totale dei suoi interventi), è motivata dalla possibilità di una gestione più efficiente di tali casi tramite gli altri mezzi già presenti sul territorio".

Maria Silvia Cabri