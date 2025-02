Saliceta, i contrari all’asse: "Taglia il campo da calcio. È un peccato perderlo"

Fa ancora discutere la scelta dell’amministrazione comunale che, in discontinuità con i provvedimenti della giunta Muzzarelli, ha sospeso il progetto che prevedeva la costruzione del raccordo tra via Giardini e stradello San Giuliano. L’argomento ha scaldato i residenti coinvolti, ma anche il dibattito politico. Il progetto prevede la realizzazione di un collegamento stradale di circa 400 metri e altri interventi come una piccola rotatoria, piste ciclabili e marciapiedi, che comporterebbero l’attraversamento del campo da calcio della parrocchia di Santa Rita a Saliceta.

La decisione del sindaco di Modena, Massimo Mezzetti rispetto alla ‘strada della discordia’ ha suscitato le reazioni più disparate. C’è chi vorrebbe la nuova strada e chi, invece, appoggia in pieno la scelta del sindaco e spera fermamente di salvare il campo parrocchiale. Tra questi ultimi c’è anche Gabriele Guarente, diciannovenne residente nella zona di Saliceta San Giuliano.

"Sono cresciuto nel quartiere – commenta Guarente – e sono molto affezionato alla parrocchia di Saliceta e al suo campo da calcio. Oltre a essere uno dei pochi campi gratuiti rimasti a Modena, parliamo di un prezioso spazio di aggregazione per tanti ragazzi della parrocchia, per il post-cresima, i gruppi scout e per i centri estivi. Sarebbe un vero peccato perderlo".

Secondo Guarente, costruire il collegamento stradale rappresenterebbe un errore da diversi punti di vista.

"Non capisco perché – prosegue il diciannovenne – in un momento storico in cui tutti sono molto attenti alla sostenibilità ambientale, alla promozione di spazi verdi e alle politiche green, dobbiamo asfaltare un’area verde per costruire una strada di cui, da quando è stato inaugurato il sottopassaggio di via Panni, non c’è assolutamente bisogno. Frequento spesso la parrocchia e negli ultimi mesi non ho mai trovato traffico nei dintorni di stradello San Giuliano".

Al di là del dispiacere personale, per Gabriele tutto il quartiere perderebbe uno spazio prezioso.

"Oltre alle attività parrocchiali – sottolinea Guarente – occorre ammettere che il campo sia a disposizione di tutti: i cancelli sono sempre aperti e tanti ragazzi entrano e possono giocare liberamente quando vogliono. È ovvio, nel mio caso, si tratterebbe anche di un dispiacere personale, tuttavia credo che tutta la città perderebbe uno spazio prezioso".

E ora la palla passa all’amministrazione comunale, con il sindaco Mezzetti che, prima di intraprendere altre decisioni, ha dichiarato di voler effettuare ulteriori verifiche e avviare un confronto a 360 gradi con tutti i cittadini.