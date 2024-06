Saliceto Panaro, furti a raffica. Porte forzate e garage svaligiati: "Servono più controlli"

Raid di furti lunedì sera nei pressi di Strada Saliceto Panaro, in via Martinelli. I residenti, infatti, si sono trovati a fare i conti con porte forzate e garage svaligiati. I lari, a quanto pare, hanno preso di mira in particolare biciclette e monopattini ma anche altri utensili ed ora è in corso la conta dei danni.

La banda avrebbe agito indisturbata nel corso della serata, mentre tanti cittadini erano intenti a seguire la Nazionale in tv. C’è chi, tra i residenti, parla di una banda di ragazzini: alcuni giovanissimi sono stati visti fuggire dalla zona in questione ma gli accertamenti sono in corso. Pare infatti che i balordi abbiano ripulito anche altri box qualche sera fa. Fatto sta che i residenti di via Martinelli, una volta scesi in strada hanno trovato serrande e porte danneggiate e, appunto, garage svuotati oltre a parecchi danni a cui far fronte. L’allarme è scattato presto, e dopo qualche messaggio e telefonata tra vicini, la notizia si è diffusa subito e la preoccupazione è tanta. Ad intervenire in merito è Manuela Spaggiari, Segretario provinciale ’Noi moderati’. "Se i sospetti dei residenti fossero confermati, i colpevoli potrebbero tornare a colpire presto. Chiedo alle forze dell’ordine di monitorare la zona per prevenire nuovi reati e individuare i probabili colpevoli - sottolinea – La situazione compromessa della sicurezza in città è ben nota, ogni giorno scoppia una nuova criticità. Come cittadina e politico continuerò a denunciare e a segnalare questi episodi".

Malviventi in azione anche al cinema estivo, la cui programmazione ha preso il via soltanto lo scorso 20 giugno. Ignoti, infatti, domenica notte hanno spaccato una vetrata nel ‘lato’ in cui è posizionata la biglietteria. Non trovando nulla (la cassa era vuota), i malviventi hanno portato via fortunatamente solo oggetti di poco valore e subito dopo si sono dileguati. Un episodio spiacevole ma, per fortuna, i danni sono stati contenuti.

La vetrata spaccata non è quella dell’ingresso di Piazza Panini: ad essere mandata in frantumi è stata infatti una ulteriore finestra a vetri situata di fronte alla sala. Ieri mattina i tecnici erano già al lavoro per ripristinare la situazione e ieri sera il cinema era operativo.

"Un episodio spiacevole - commentano da Arci - che speriamo non si ripeta più ma fortunatamente non sono stati sottratti oggetti di valore".