Sall, i suoi 9 gol portano 22 punti

Abdoulaye Sall è diventato l’uomo dei gol pesanti in questo esaltante 2024 del Carpi. C’è la firma di "Papi" nell’1-0 sul Ravenna che è valso il sorpasso in vetta, un destro a pelo d’erba che non ha lasciato scampo a Cordaro dopo la palla magistralmente rubata da Cortesi. Sempre col destro, un mese fa, aveva dato il via alla rincorsa dei biancorossi segnando la rete da fuori area, con un bel tiro a giro, dell’1-0 di Sorbolo sul campo del Lentigione, la prima vera prova di forza della squadra di Serpini in uno scontro diretto fuori casa. Per l’attaccante senegalese sono 9 i sigilli stagionali, con un super girone di andata in cui era andato a segno 7 volte e un ritorno in cui è stato frenato dai problemi al piede, risolti con il plantare progettato dal dottor Tronci e dal "Centro del piede", ma nel quale ha trovato comunque due gol pesantissimi. I 9 gol sono arrivati in 8 differenti gare, in cui il Carpi ha conquistato 22 punti con 7 vittorie (nell’andata i 3-1 su Sant’Angelo, San Marino e Certaldo e doppio 4-0 a Mezzolara e Sammaurese) e un pari, il 2-2 casalingo con il Sangiuliano. In tutto sono 15 i suoi gol in 57 gettoni dopo i 6 della stagione scorsa.

Ravenna. Come anticipato ieri, è arrivata la "mazzata" del Giudice sportivo per il capitano giallorosso Paolo Rrapaj, che nel dopo gara aveva avuto uno scontro verbale con la terna arbitrale. Il centrocampista, anima della squadra di Gadda, è stato squalificato per 4 giornate "per avere, al termine della gara, protestato in maniera plateale ed irriguardosa nei confronti della terna e di alcuni dirigenti della squadra avversaria". Rrapaj salterà le gare con Sammaurese, Mezzolara, Forlì e Progresso. Per 3 giornate è stato squalificato l’esterno 2005 Marino (a cui è rimasta anche la diffida) che stato espulso al 33’ della ripresa "per avere, a gioco fermo, afferrato la nuca di un calciatore avversario e averlo spinto". Nel Ravenna è entrato in diffida anche l’attaccante Sabbatani. Con queste ulteriori 7 giornate sono in tutto 31 quelle di squalifica subite dai ravennati, con 10 cartellino rossi, record nel girone.

Dal campo. Ieri alla ripresa era fermo Tentoni che oggi svolgerà una risonanza a Parma per capire l’entità del problema al ginocchio, mentre Verza ha lavorato a parte ma è solo affaticato e dovrebbe recuperare per domenica. Bouhali invece regolarmente in gruppo.

Anticipi. Oltre a Corticella-Forlì, San Marino-Progresso e Lentigione-Certaldo sabato 23 si anticipa anche Sangiuliano-Aglianese.

Davide Setti