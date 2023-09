Saltano i tubi in via Lincoln: "Erano vecchi"

Ancora disagi alla circolazione della trafficatissima via Carlo Marx, all’intersezione con via Lincoln. Da metà mattina, verso le 11.30, infatti, si è verificato un guasto alla rete idrica al termine in via Lincoln: il che ha comportavo una forzata modifica della viabilità per consentire ai tecnici Aimag di intervenire per riparare la falla e riportare la situazione alla normalità. "Si è trattato di una rottura accidentale di una tubatura – fanno sapere dalla multiutility – che ha visto impiegati i nostri tecnici fino al tardo pomeriggio". Per ovviare agli inconvenienti per la fornitura di acqua segnalati da più parti sulla rete idrica cittadina, Aimag già dopo le prime ore ha provveduto a fornire le sacche d’acqua ad almeno cento utenze della zona che ne erano rimaste sprovviste, tra privati ed esercizi commerciali. Nello specifico, la tubatura che si è rotta era del diametro do 20 centimetri e questo ha comportato una notevole fuoriuscita di acqua in strada. In merito alle cause del disagio, Aimag stessa sottolinea come "la rottura sia da ricondurre alla vetustà dei tubi, obsoleti, in quanto risalenti agli anni Settanta. Stiamo investendo molto, ma sempre nel rispetto di tutti gli equilibri da preservare".

Inoltre, sottolinea la multiutility, "questi fenomeni si verificano tipicamente in ‘estate’ o comunque in presenza di elevate temperature, in quanto il terreno è più secco e meno elastico". In molti hanno pensato ad un ‘film già visto’: un anno fa, infatti, ad ottobre, nello stesso punto, in via Carlo Marx all’altezza dell’incrocio con via Lincoln, si era verificata la rottura di un tubo dell’acqua. In quel caso la falla era avvenuta nei pressi di un cantiere (non di Aimag): nello svolgimento dei lavori una tubatura era stata rotta, creando, specie lungo via Lincoln si è creato, un ‘fiume’ di acqua, con conseguenti disagi alla viabilità. A inizio di questo mese, invece, a rimanere paralizzata è stata la vicinissima via Ugo da Carpi, sempre a causa della rottura di una tubatura. Con tutte le conseguenze che ne sono derivate. Ingente, infatti, il quantitativo di acqua che ha letteralmente invaso via Ugo da Carpi, nello specifico all’altezza dell’intersezione con via Dorando Pietri, e che in poco tempo si è propagato lungo tutta la strada. Già dal primo pomeriggio le macchine in transito e i residenti hanno notato lo ‘zampillare’ di acqua, in maniera sempre più consistente. Dopo le innumerevoli segnalazioni di cittadini che si sono ritrovati, con tanto di scopa in mano, a cercare di fare defluire l’acqua che entrava nei rispettivi cortili, sul posto sono giunti i tecnici di Aimag che hanno lavorato ininterrottamente dal pomeriggio per sistemare la rottura di carattere accidentale.

