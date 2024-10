"Salterò solo qualche partita"

"Come va la coscia? Qualche gara la dovrò saltare, però sto meglio rispetto allo stop di un mese fa, è stata una piccola ricaduta sullo stesso punto. Allora c’era stata la voglia di affrettare il rientro, ora andremo con più cautela". E’ stato lo stesso Andrea Mandelli lunedì sera a tranquillizzare sul suo infortunio rimediato con la Pianese. Il centrocampista del Carpi era l’ospite de "La notte dei capitani", la serata di presentazione dei campionati di futsal del Csi di Carpi. Accompagnato dal dg biancorosso Enrico Bonzanini, ha ripercorso la sua carriera, soffermandosi sul ruolo del capitano. "Quando ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano – ha raccontato in una sala stracolma – ho sempre cercato di dare qualcosa in più in campo e di privilegiare il dialogo con gli arbitri. Posso dire di essere stato fortunato ad arrivare a Carpi, ho trovato un gruppo unito come mai mi era capitato. L’anno scorso abbiamo avuto alti e bassi, ma fare quella cavalcata in una cornice come Carpi vale molto di più. Ogni tanto mi metto e riguardare gli ultimi minuti delle gare con Ravenna e Certaldo, momenti che resteranno indelebili". Nella lunga chiacchierata Mandelli ha raccontato del suo rapporto col calcio ("da piccolo l’unico modo per non farmi piangere era darmi un pallone"), ha svelato di aver giocato anche da esterno d’attacco nelle giovanili ("quando ancora non avevo completato la crescita…") e ha parlato della laurea in Scienze della Comunicazione conseguita l’anno scorso. "Non ho scelto quella strada per fare in futuro qualcosa di inerente – spiega – perché mi vedo ancora sul campo una volta finito di giocare. Però era una materia che mi è sempre piaciuta. E tanti temi mi sono tornati utili da giocatore, come il peso delle parole, studi interessanti che ho riportato nello spogliatoio e in campo". A fine serata poi il dg Bonzanini ha svelato che domenica alle 17,30 con la Lucchese per festeggiare i 115 anni dalla nascita del club i tifosi riceveranno un regalo all’ingresso al "Cabassi". ARBITRO. La gara sarà diretta da Francesco Zago della di Conegliano Veneto, coadiuvato da Giovanni Boati di Padova e da Ionut Eusebiu Nechita di Lecco, quarto ufficiale Marco Ferrara di Roma. Coi biancorossi l’unico precedente la sconfitta del marzo 2023 a Gorgonzola per 2-0 con la Giana sotto la gestione Contini.

Davide Setti