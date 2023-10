Salumeria, Villani non ha confini: vola l’export e turisti anche dall’Asia

Giornata speciale quella di ieri per Villani Salumi, storica azienda di salumeria di Castelnuovo Rangone. Per celebrare i primi 10 anni dall’apertura del MuSa, il Museo della Salumeria che si trova proprio nella sede di Castelnuovo, l’azienda ha organizzato un evento dedicato a Milano, presso il moderno e accogliente spazio di Sonia Factory. La cuoca, scrittrice e conduttrice Sonia Peronaci è stata infatti protagonista di uno show-cooking ad hoc con i prodotti Villani e ha coinvolto Carlo Filippo Villani, direttore generale dell’azienda, in un dialogo sul MuSa. Durante lo show-cooking Sonia Peronaci ha esaltato le caratteristiche artigianali della produzione dell’azienda castelnovese. Ai palati milanesi sono stati proposti tra l’altro il prelibato Culatello di Zibello DOP, il Salame Settecorde e creazioni, tra cui: Cannoli di pasta fillo con crema di broccoli e Prosciutto di San Daniele Dop 30 mesi con fonduta di caprino al profumo di agrumi; e Finto raviolo di Coppa Rinomata con robiola alle erbette di campo e limone con maionese al peperone. Villani Spa nasce nel 1886 proprio a Castelnuovo. Nel 2022, come riferisce la stessa azienda, ha superato i 146 milioni di fatturato ed è presente in più di 10mila punti vendita in Italia e all’estero, con una quota export che copre il 39% del fatturato. "Crediamo nelle persone – commenta Carlo Filippo Villani – e nel talento delle mani. Le macchine sono al servizio dell’uomo e non viceversa. Ci sono mani che nessuna macchina potrà mai sostituire: quelle dei nostri maestri, esperte e sensibili, che compiono mestieri tramandati nel tempo". A proposito di successo dell’idea del MuSa, sempre da Villani Salumi fanno sapere che in epoca post covid si registra un’affluenza di circa 2500 visitatori l’anno da diversi Paesi: oltre a turisti europei, molti anche quelli da Stati Uniti, Canada e Paesi asiatici.

Marco Pederzoli