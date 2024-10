"Salumi, una storia di famiglia. Nei nostri prodotti c’è l’Italia"

(Modena)

Carlo Filippo Villani, direttore generale di Villani spa, di che cosa si occupa l’azienda?

"Villani spa produce e commercializza salumi di alta qualità nel segno di una lunga tradizione familiare. L’azienda è nata nel 1886 a Castelnuovo Rangone, nel Modenese, oggi siamo alla quinta generazione. Il fatturato è di 170 milioni e vendiamo in oltre sessanta Paesi. È la storia imprenditoriale di una famiglia che ha fondato il proprio successo sullo spirito dei territori e continua a sviluppare e innovare con amore e rispetto verso le tradizioni. Nel 2013 abbiamo inaugurato il primo museo della salumeria in Italia, il Musa, un luogo che racchiude in sé passato, presente e futuro. Uno scrigno dei ricordi, che rappresenta la storia dell’arte della salumeria e la nostra storia: gli antichi mestieri che ancora oggi vivono in Villani".

Mercati di riferimento?

"L’azienda è sempre stata fortemente votata alle esportazioni: la quota export è del 38% e i mercati di riferimento sono europei, ma anche extra Ue. Il Paese principale è la Francia (oltre 30 milioni di fatturato), poi Germania, Inghilterra, Belgio, Spagna, Norvegia e Svezia. Malgrado i vincoli imposti all’export per il problema della peste suina africana ci abbiano precluso alcuni mercati, in primis quello giapponese, vendiamo ad esempio in Sudamerica e in Canada".

La struttura produttiva?

"È stata plasmata dalla fortissima vocazione alla valorizzazione dei territori. Negli anni abbiamo sviluppato e acquisito più stabilimenti dove poter produrre tipicità locali. Ne abbiamo dieci in Italia: nella sede storica di Castelnuovo Rangone produciamo salami e prosciutti cotti, a Bentivoglio (Bologna) mortadella, prosciutti crudi a Langhirano (Parma) e San Daniele del Friuli. Abbiamo poi acquisito stabilimenti a Soragna, dove produciamo culatello, a Castell’Arquato per le dop piacentine e a San Marino. La nostra storia nasce dalla valorizzazione dei prodotti tipici e dalla ricerca delle antiche ricette, portiamo nel mondo storia e tradizioni del saper fare italiano".

Progetti e obiettivi?

"Certamente l’ampliamento della distribuzione in Italia, dove serviamo circa 14mila clienti, piccole botteghe o distribuzione organizzata di prossimità, e l’espansione della nostra presenza sui mercati esteri, consolidando quelli europei e cercando nuove opportunità in Usa e Australia".