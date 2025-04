Salute a tutto campo. Camper del Lions Club per controlli gratuiti

Ambulatori in piazza per screening gratuiti. Il Lions club di Modena ha rinnovato il suo impegno in campo sanitario attraverso iniziative rivolte ai cittadini. Ieri, in occasione del Lions Day 2025, non sono mancate le file davanti ai camper fermi in piazza Roma grazie al contributo di Test laboratorio analisi - centro diagnostico che ha messo a disposizione gli ambulatori su quattro ruote.

Degli studi medici a tutti gli effetti per eseguire test diagnostici in diversi campi; sono stati possibili screening gratuiti per la vista rivolti a bambini e adulti, screening per il diabete, per il rischio cardiologico, è stato possibile misurare la pressione arteriosa o fare il test per la glicemia, c’era persino la nutrizionista e lo psicologo.

Un’opportunità per un check up quasi completo gratuito in piazza. Esami utili per ottenere indicazioni preziose sulla propria salute ed essere indirizzati, se necessario, ad ulteriori approfondimenti diagnostici.

"Il Lions day in tutto il mondo è la giornata in cui noi mostriamo alla cittadinanza le cose che facciamo e gli aiuti che possiamo dare – ha detto Cesare Angeli, presidente del Lion Club Host Modena – anche quest’anno medici iscritti al nostro club si sono messi a disposizione per effettuare visite gratuite ai cittadini su diversi campi, dalla cardiologia all’oculistica fino alla dietologia".

Una giornata dunque dedicata alla salute a tutto campo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di altre realtà come la Croce Rossa che ha impartito lezioni per imparare le manovre di disostruzione pediatrica e quelle per l’uso del defibrillatore mentre la Protezione Civile ha illustrato i suoi campi di azione.

Tra le attività del Lions Club in occasione del Lions day ci sono state anche iniziative ricreative e la collaborazione dell’Ute (Università della Terza Età).

Emanuela Zanasi