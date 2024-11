Salute, ambiente e socialità. A dicembre tornano le camminate di quartiere

Festeggiano la 45ª edizione le ’Camminate di Quartiere’, la manifestazione podistica non competitiva che invita tutti i cittadini a camminare insieme alla riscoperta della città e dell’ambiente e che si sviluppa in quattro ’puntate’, una per ciascun quartiere, a partire da domenica 1 dicembre e per tutto il mese. A Portile domenica 1 dicembre, a Marzaglia domenica 8, a San Faustino domenica 22 e a Modena est domenica 29 dicembre, i quattro appuntamenti propongono percorsi diversi per adattarsi alle esigenze di tutti i partecipanti, camminatori, marciatori, praticanti di fitwalking e podisti allenati, che riceveranno poi un premio all’arrivo.

La manifestazione, nata nel 1977, è promossa e sostenuta dal Comune di Modena in collaborazione con il Coordinamento provinciale dell’attività podistica amatoriale e gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, e col sostegno di Conad.

L’edizione 2024 delle Camminate di Quartiere è stata presentata ieri a Palazzo comunale, alla presenza dell’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi; Maurizio Pivetti, rappresentante del Coordinamento podistico modenese e Uisp; Tiziana Giurati di Conad Nordovest. Erano presenti anche Mauro Del Carlo della Polisportiva Union 81; Mauro Monelli della Polisportiva Modena Est; Giuliano Vecchiè della polisportiva San Faustino, Rino Orlandi della polisportiva di Marzaglia.

Sono oltre 250 mila i modenesi che dal 1977 hanno partecipato alla manifestazione, e l’anno scorso, nell’edizione della ripresa dopo i tre anni di stop imposti dall’emergenza sanitaria, i podisti sono stati circa 800 per ciascuna camminata.

Come sottolinea l’assessore Bortolamasi "le camminate sono un esempio di sport in ‘purezza’: con una partecipazione libera, disintermediata, senza barriere e con un coinvolgimento intergenerazionale. Un evento che non solo permette di scoprire la propria città e percorsi podistici nuovi, ma rafforza il senso di comunità e mette in evidenza il valore della rete tra associazioni ed enti di promozione sportiva che permette di realizzare appuntamenti del genere". La prima Camminata è in programma domenica 1 dicembre a Portile, nel Quartiere 3, con partenza e arrivo in via Tincani Martelli 140; a cura della Polisportiva Union 81. Due i percorsi disponibili, da 4,5 e da 10,5 chilometri. La partecipazione è gratuita; le iscrizioni si ricevono dalle 8.30 e fino a 10 minuti prima della partenza. Il via è fissato sempre per le ore 9.30.