Salute, assistenza in tilt: "Persi 380 professionisti"

La Uil Fpl di Modena denuncia la carenza di personale nelle Aziende Sanitarie Modenesi.

"La situazione è critica e rischia di compromettere la qualità dei servizi offerti ai cittadini – affermano – . Le cause della carenza di personale sono molteplici e sempre più gravose e non tutte

dipendono da fattori esterni alla gestione dei vertici Regionali".

A partire dal blocco del turnover, fino al mancato scorrimento delle graduatorie.

"L’Assessore Donini smentisce i tagli alla sanità, ma i numeri dicono altro, destando molta

preoccupazione. La sanità Modenese è sotto pressione. Da un lato l’assessore Donini rassicura, negando tagli al personale e alle prestazioni, dall’altro, i dati raccontano una realtà più complessa, con aumento dei costi e una carenza di personale sanitario ed amministrativo sempre più preoccupante – spiegano i sindacati –. Basti pensare che in Azienda Ausl dall’inizio del 2021 alla fine del 2023, per pensionamenti, mancati rinnovi contrattuali dei precari e/o stabilizzazioni e dimissioni volontarie, ha visto una riduzione di personale per un totale di 307 professionisti, mentre nell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Modena la riduzione è stata di 75 professionisti, ma questo dato non deve far ben sperare, perché i segnali dei primi mesi del 2024 vedono un trend in aumento".

Così la UILFPL di Modena chiede a gran voce lo sblocco del turnover "per permettere alle aziende sanitarie di sostituire il personale andato in pensione o dimessosi, ma anche per stabilizzare tutto il personale precario per non perdere le professionalità acquisite", ma anche lo scorrimento delle graduatorie "attualmente valide per assumere nuovo personale per colmare i vuoti di organico" e l’indizione di Concorsi utili per individuare i profili professionali mancanti.

Tra le richieste anche il "miglioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, aumentando gli stipendi, riducendo i turni massacranti con ore ed ore di straordinario, riposi e ferie non godute, e delle scarse opportunità di carriera, che vedono sostanzialmente un appiattimento dell’inquadramento dei professionisti. Il sindacato chiede un piano Assunzioni immediato ed una seria organizzazione dei superare la carenza di personale che affligge pressoché tutte le articolazioni della sanità pubblica modenese diventata oramai insostenibile".