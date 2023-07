Salute delle donne Sindromi e tumori, premiato il Policlinico

L’ambulatorio dedicato all’identificazione e al trattamento precoce della sindrome genito-urinaria nelle pazienti affette da tumore della mammella, attivato all’interno dell’azienda ospedaliero universitaria di Modena, fa scuola. Il progetto della sua realizzazione è stato recentemente insignito del terzo posto al ’Premio protagoniste in sanità 2023’, consegnato durante la convention ’Donne, salute, territorio’ ospitata nei giorni scorsi all’Hotel Savoy Regency di Bologna. L’iniziativa era promossa dalla community ’Donne protagoniste in sanità’ che conta oltre 1.700 iscritte è coordinata da Monica Calamai, direttrice generale dell’Ausl di Ferrara. Per la rassegna erano stati selezionati progetti provenienti da 104 diversi enti sia pubblici che privati.

L’ambulatorio, attivo all’interno del Policlinico di Modena da aprile 2022, rappresenta il primo servizio pubblico specialistico per il trattamento precoce della sindrome genito-urinaria (Sgu) in giovani donne affette da tumore mammario nella Regione Emilia-Romagna. Nasce dalla collaborazione tra il reparto di Oncologia e la Ginecologia, in collaborazione con la Radioterapia e dell’Ingegneria Clinica. L’avvio dell’ambulatorio si è reso possibile grazie a una donazione dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro Odv: si tratta di un laser per il trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale, acquistato grazie al sostegno e alla fiducia dei cittadini e anche usufruendo di un prezioso contributo erogato dal Gruppo Cremonini. Ad oggi più di cento donne affette da tumore della mammella in età premenopausale sono già state prese in carico dall’ambulatorio e hanno iniziato un percorso di cure per la loro Sgu.