Salute e giustizia : "Sangue infetto, nessun risarcimento"

Sono stati contagiati tra gli anni Settanta e Ottanta. Hanno iniziato ad avere i sintomi dopo una decina di anni, in alcuni casi anche di più. Hanno quindi intrapreso le cause contro il Ministero ma, ad oggi, ancora attendono di essere risarciti. Sono tanti i modenesi che 50 anni fa circa sono stati contagiati da trasfusioni e vaccinazioni. Lo studio legale dell’avvocato Marisa Stura (nella foto a sinistra) del foro di Modena ha seguito circa una quarantina di casi in questi anni e sottolinea come l’ultima paziente assistita, per cui la domanda in via amministrativa è stata presentata un anno fa circa, non sia ancora stata chiamata a visita dalla commissione sanitaria.

"Abbiamo cercato di informarci dal Ministero, hanno risposto che non ne hanno un’idea. Dunque questa è solo la prima tappa – spiega l’avvocato. Infatti l’iter per questo genere di procedimenti ancora oggi è lungo complesso: il rischio è che, pur avendo subito importanti complicanze a livello sanitario, queste persone non ottengano mai il risarcimento che spetta loro per legge. Per i contagiati da trasfusioni o vaccinazioni, l’iter è il seguente: al momento del contagio, salvo casi rari, la vittima inizia ad avvertire i sintomi molto più tradi, anche 10-15 anni e oltre – spiega il legale – Da questo momento inizia a sottoporsi ai controlli e scopre di essere stato contagiato. Dalla scoperta generalmente non si può proporre subito la domanda al Ministero perché occorre che il danno sia divenuto già importante; di entità tale da rientrare in una delle 8 categorie previste da apposite tabelle. In caso contrario, potrebbe essere riconosciuta soltanto l’esistenza del contagio avvento durante una trasfusione o vaccinazione ma non il beneficio economico essendo il quadro non ancora abbastanza grave. Occorre allora attendere del tempo e ripetere più volte diversi controlli, spesso anche invasivi e costosi, dopodiché, ove il quadro sia aggravato, l’interessato deve proporre domanda amministrativa, obbligatoria per legge prima di avviare la causa".

"A quel punto l’emotrasfuso viene sottoposto a visita da un collegio appositamente costituito. "Il procedimento spesso si conclude con il rigetto e dura mediamente circa 4-5 anni – sottolinea ancora l’avvocato – In caso di rigetto, l’emotrasfuso che vuole tentare di raggiungere il risultato, dovrà cercare un avvocato che si occupi di queste cause entro un anno, altrimenti decade. Anche la causa richiede una nuova valutazione di un medico nominato dal giudice. Medico che non è sempre esperto in questo tipo di cause trattandosi di materia non molto conosciuta: il rischio, quindi è piuttosto alto atteso che il giudice si riporta soprattutto al parere medico. La durata del giudizio, per i due gradi, si aggira attorno ai 5-6 anni. In caso di sentenza di accoglimento questa, insieme ad altri documenti, viene spedita al Ministero della Sanità per il pagamento. In questa ultima fase l’emotrasfuso può soltanto mettersi "in fila" con tutti gli altri che attendono di essere pagati. Il tempo di attesa si aggira dai 4 ai 6 anni (per il pagamento, che avverrà dopo l’invio un’altra gran quantità di documenti), nonostante una serie di solleciti. Solleciti inutili, atteso che le risposte -quando ci sono - non danno alcuna indicazione sui tempi. Nonostante gli ingenti costi sostenuti per l’iter, fino al pagamento né il danneggiato né l’avvocato ricevono nulla. Come studio associato, io e l’avvocata Sonia Masetti in oltre vent’anni, abbiamo patrocinato una quarantina di cause circa, e per tutte i tempi sono stati questi e ora, a quanto pare, si stanno allungando. Il nostro lavoro, per la fase amministrativa, è stato svolto col supporto del Patronato Inas-Cisl di Modena ma la risposta dal Ministero è sempre la stessa: "Si rappresenta che per la liquidazione delle sentenze viene rispettato il criterio cronologico di notifica delle stesse e di passaggio in giudicato. Allo stato attuale, non si è in grado di dare informazione certa circa la data di liquidazione della sentenza indicata in oggetto".